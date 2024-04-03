Киевский клуб имеет сильный интерес к 23-летнему вингеру Анхелю Торресу, утверждает инсайдер Маттео Моретто.

Легионера Динамо исключат из состава европейского клуба за неадекватное поведение, – журналист

Колумбиец прошел школу Порту, но закрепиться в первой команде "драконов" не удалось (всего 8 матчей). Торрес в попытке спасти карьеру дошел даже до чемпионата Мальты, а сейчас выступает в Австралии. Сезон за Сентрал Кост Маринерс складывается роскошно – 14 голов и 7 ассистов в 30 матчах.

По данным Transfermarkt, контракт вингера завершается 30 июня, хотя есть пункт о продлении еще на год. Сам Торрес настроен возвращаться в Европу. Правда, конкурентов для Динамо хватает – на игрока также охотится турецкий Ризеспор и клубы английского Чемпионшипа.

Динамо сокрушило Ворсклу – шедевры Ярмоленко, Ваната и Шапаренко, Бражко с голом и ассистом на сенсационной позиции