Україна

Збірна України отримала суперників на Євро U-17 – група з господарями і друзями Росії. Збірна України виступить на серйозному турнірі перед Олімпіадою – європейський гранд серед суперників Ротаня.

Шахтар вийшов у фінал Кубка України, розгромивши Чорноморець – Судаков оформив дубль, віддав асист і забив у стилі Мессі. Минай – Динамо: оголошено офіційне рішення щодо скандального матчу, який перервали на 2-й хвилині.

Динамо цікавиться екс-гравцем Порту з розкішною статистикою – його можна забрати безкоштовно, але є конкуренти. Полісся може повернути Цітаішвілі в Україну. Рух очолив світовий рейтинг за важливим показником.

Наші в Англії

Олександр Зінченко вийшов у основі вперше за два місяці, а Арсенал повернувся на вершину АПЛ. Манчестер Сіті знищив Астон Віллу магічним хет-триком Фодена та наздогнав Ліверпуль. Єгор Ярмолюк та Роберто Де Дзербі видали один з найгірших матчів сезону АПЛ – українець першим пішов з поля після серії помилок.

Світ

Байєр розбив Фортуну та вийшов у фінал Кубка Німеччини, наблизивши "золотий дубль". ПСЖ вперше за три роки вийшов у фінал Кубка Франції, а Мбаппе виправився за нереалізований пенальті. "Луніну ніхто нічого не подарував": іспанський тренер зізнався, що його найбільше вразило в українському голкіпері Реала.