Олимпийская сборная Украины будет иметь качественную подготовку перед поездкой на Игры во Франции.

Команда Руслана Ротаня в июне выступит на товарищеском международном турнире среди команд U-23 во Франции. Это будет юбилейный, 50-й розыгрыш данных соревнований, информирует пресс-служба УАФ.

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10 участников поделены на 2 группы по 5 команд. После завершения первого этапа сборные одной группы сойдутся с другой в "финалах" за окончательное распределение мест – первое с первым, второе со вторым, третье с третьим и т.д. Сборная Украины попала в квинтет В, где встретится с Италией, Египтом, Панамой и Японией. В группе А – Кот-д'Ивуар, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Корея, Франция.

Календарь группы сборной Украины:

04.06.2024

Италия – Япония (16:00 по Киеву)

Египет – Украина (19:00)

06.06.2024

Украина – Италия (16:00)

Египет – Панама (19:00)

08.06.2024

Япония – Египет (15:00)

Украина – Панама (18:30)

10.06.2024

Украина – Япония (15:30)

Италия – Панама (19:15)

12.06.2024

Япония – Панама (15:30)

Италия – Египет (19:15)

Напомним, Украина впервые выступит на футбольном турнире Олимпиады. "Сине-желтые" квалифицировалась на Игры в Париже благодаря выходу в полуфинал молодежного Евро-2023 U-21. Футбольный турнир состоится с 24 июля по 10 августа на семи французских стадионах. Сборная Украины попала в группу В к Аргентине, Марокко и третьей команде азиатской квалификации. На Олимпиаду поедут футболисты, родившиеся после 1 января 2001 года, но каждая сборная имеет право на три исключения.

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