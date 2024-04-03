Кубок Германии, полуфинал

Байер – Фортуна – 4:0

Голы: Фримпонг, 7, Адли, 20, Вирц, 35, 60 (пен)

Самый большой страх этого феноменального Байера – повторить историю сезона-2001/02 и остаться без трофеев. Хаби Алонсо делает все возможное, чтобы избежать такой участи. В Бундеслиге 13 очков отрыва от Баварии, а в Кубке Германии для Леверкузена расчистили дорогу. В первом полуфинале играли Саарбрюкен и Кайзерслаутерн, во втором – Байер принимал Фортуну.

Кайзерслаутерн завершил сказку сенсационной выскочки и вышел в финал Кубка Германии

Алонсо выставил оптимальный состав, поэтому все стало понятно в первом тайме. Хозяева просто разнесли соперника, забивая на любой вкус. После комбинаций в чужой штрафной площади мяч отскочил к Фримпонгу, который открыл счет. Затем Вирц разогнал контратаку и ассистировал Адли. Еще через несколько минут "аптекари" запрессинговали Фортуну – Вирц положил легкий гол.

Во втором тайме Флориан с пенальти довершил разгром Дюссельдорфа. Байер вышел в финал Кубка Германии, где встретится с представителем второй лиги Кайзерслаутерном. Титульный матч запланирован на 25 мая в Берлине.