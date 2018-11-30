Главные новости футбола 29 ноября: Динамо – в плей-офф Лиги Европы, Ворскла вылетает, падение Украины в рейтинге ФИФА

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 29 ноября. Разные выступления Динамо и Ворсклы в Лиге Европы, новый контракт Марлоса, падение сборной Украины в рейтинге ФИФА.

Динамо – в плей-офф Лиги Европы, Ворскла потеряла шансы на евровесну

Динамо обыграло Астану на выезде в матче 5 тура Лиги Европы. Единственный гол в матче забил Беньямин Вербич после передачи Виктора Цыганкова – видео гола и обзор матча.

Благодаря этой победе Динамо гарантировало себе первое место в группе и выход в 1/16 финала Лиги Европы. Александр Хацкевич прокомментировал результат поединка и отметил, что команде было играть непросто из-за состояния газона.

Полтавская Ворскла не смогла взять пример с Динамо. Полтавчане уступили Арсеналу на киевском НСК Олимпийский. Судьба матча была решена еще до перерыва, ведь в первом тайме гости трижды поразили ворота Богдана Шуста. Это поражение не оставило Ворскле даже теоретических шансов на выход из группы.

Еврокубки

Два игрока Шахтера Исмаили и Тайсон вошли в команду недели в Лиге чемпионов. Эти же игроки попали в символическую сборную тура по версии авторитетного издания.

В Лиге Европы Милан одержал тяжелую победу над скромным Дюделанжем, а Генк Руслана Малиновского упустил победу над Мальме, ведя со счетом 2:0.

Евгений Хачериди получил красную карточку в матче Лиги Европы Челси – ПАОК – это удаление стало самым быстрым в турнире с 2015 года.

Другие топ-события

Украина потеряла позиции в обновленном рейтинге ФИФА – теперь "сине-желтые" занимают 28 место. Интересно, что Украину опередила команда Словакии, которая обыграла подопечных Шевченко в заключительном туре Лиги наций.

Лидер Шахтера Марлос продлил контракт с клубом. Хавбек сборной Украины, который выступает за "горняков" с 2014 года, будет носить футболку Шахтера как минимум до 2021 года.

Украинцы Роман Безус и Андрей Бацула попали в команду недели в чемпионате Бельгии.