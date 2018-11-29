Челси – ПАОК: Хачериди получил красную карточку уже в дебюте матча – самое быстрое удаление в Лиге Европы с 2015 года

Защитник ПАОК Евгений Хачериди не слишком удачно сыграл матч Лиги Европы против Челси. Украинец завершил игру уже на 7-й минуте из-за удаления.

Экс-защитник Динамо Евгений Хачериди вышел в стартовом составе ПАОКа на поединок 5 тура Лиги Европы против Челси.

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Впрочем, поединок для украинца завершился уже на 7-й минуте игры. 31-летний Хачериди получил прямую красную карточку за фол последней надежды против Оливье Жиру. Интересно, что это удаление (6 минута и 9 секунда) стало самым быстрым в Лиге Европы с октября 2015 года.

К слову, бывший игрок Динамо не является основным защитником своей команды. В сезоне 2018/19 Хачериди провел только 3 матча в чемпионате Греции и однажды вышел на поле в Лиге Европы (в поединке 1 тура ЛЕ против Челси).