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Челси – ПАОК: Хачериди получил красную карточку уже в дебюте матча – самое быстрое удаление в Лиге Европы с 2015 года

22:32 141 Читати українською
Челси – ПАОК: Хачериди получил красную карточку уже в дебюте матча – самое быстрое удаление в Лиге Европы с 2015 года
Евгений Хачериди

Защитник ПАОК Евгений Хачериди не слишком удачно сыграл матч Лиги Европы против Челси. Украинец завершил игру уже на 7-й минуте из-за удаления.

Экс-защитник Динамо Евгений Хачериди вышел в стартовом составе ПАОКа на поединок 5 тура Лиги Европы против Челси.

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Впрочем, поединок для украинца завершился уже на 7-й минуте игры. 31-летний Хачериди получил прямую красную карточку за фол последней надежды против Оливье Жиру. Интересно, что это удаление (6 минута и 9 секунда) стало самым быстрым в Лиге Европы с октября 2015 года.

К слову, бывший игрок Динамо не является основным защитником своей команды. В сезоне 2018/19 Хачериди провел только 3 матча в чемпионате Греции и однажды вышел на поле в Лиге Европы (в поединке 1 тура ЛЕ против Челси).

Лига Европы5 турСтэмфорд Бридж (Лондон)

Челси - ПАОК: Четверг 29 ноября 2018

Челси

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2 : 0
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