Марлос подписал новый контракт с Шахтером

Украинский хавбек Марлос продолжил сотрудничество с "горняками".

Официальный сайт донецкого клуба сообщает, что украинский полузащитник бразильского происхождения Марлос подписал новое соглашение с Шахтером.

Новый контракт рассчитан до 2021 года.

Шахтер повторил собственный антирекорд по количеству пропущенных мячей на групповом этапе Лиги чемпионов

Отметим, Марлос перешел в Шахтер из Металлиста в 2014 году. Всего в его активе 183 матча и 52 гола за Шахтер во всех турнирах. В текущем сезоне бразилец сыграл во всех турнирах 15 матчей и забил 6 голов.