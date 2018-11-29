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Марлос подписал новый контракт с Шахтером

16:48 119 Читати українською
Марлос подписал новый контракт с Шахтером
Марлос / Футбол 24

Украинский хавбек Марлос продолжил сотрудничество с "горняками".

Официальный сайт донецкого клуба сообщает, что украинский полузащитник бразильского происхождения Марлос подписал новое соглашение с Шахтером.

Новый контракт рассчитан до 2021 года.

Шахтер повторил собственный антирекорд по количеству пропущенных мячей на групповом этапе Лиги чемпионов

Отметим, Марлос перешел в Шахтер из Металлиста в 2014 году. Всего в его активе 183 матча и 52 гола за Шахтер во всех турнирах. В текущем сезоне бразилец сыграл во всех турнирах 15 матчей и забил 6 голов.

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