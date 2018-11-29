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Тайсон и Исмаили – в сборной тура Лиги чемпионов по версии WhoScored, капитан "горняков" поразил максимальным баллом

14:01 155 Читати українською
Тайсон и Исмаили – в сборной тура Лиги чемпионов по версии WhoScored, капитан "горняков" поразил максимальным баллом
Тайсон забивает Хоффенхайму / Фото: соцсети

Сразу два футболиста донецкого Шахтера получили место в сборной 5 тура Лиги чемпионов по версии авторитетного портала.

Авторитетный портал WhoScored назвал свой вариант сборной 5-го тура Лиги чемпионов, сообщает Tribuna.

"Шахтер разбил мечту Хоффенхайма". Немецкие СМИ восхищаются ярким матчем и рассказывают о разъяренном Нагельсманне

Портал отметил сразу двух представителей Шахтера: защитника Исмаили и хавбека Тайсона. Интересно, что последний получил 10 баллов – максимально возможную оценку. Таким образом портал отметил его дубль в ворота Хоффенхайма, который принес "горнякам" победу на последних секундах матча. Также Тайсон записал на свой счет ассист на Исмаили.

Наверное, портал поражен бомбардирскими качества бразильца, ведь поставил его на позицию форварда, хотя тот играет в центре полузащиты.

"Повезло, что Хоффенхайм сравнял счет на 41-й минуте". Тайсон – настоящий капитан, а Шахтер не примет Лион во Львове

Лига чемпионов5 турРейн-Некар-Арена (Зинсгайм)

Хоффенхайм - Шахтер: Вторник 27 ноября 2018

Хоффенхайм
Матч окончен
2 : 3
Шахтер
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Теги
Хоффенхайм - Шахтер Тайсон Тайсон Исмаили Исмаили Шахтер Шахтер Лига чемпионов
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