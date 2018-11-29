Тайсон и Исмаили – в сборной тура Лиги чемпионов по версии WhoScored, капитан "горняков" поразил максимальным баллом

Сразу два футболиста донецкого Шахтера получили место в сборной 5 тура Лиги чемпионов по версии авторитетного портала.

Авторитетный портал WhoScored назвал свой вариант сборной 5-го тура Лиги чемпионов, сообщает Tribuna.

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Портал отметил сразу двух представителей Шахтера: защитника Исмаили и хавбека Тайсона. Интересно, что последний получил 10 баллов – максимально возможную оценку. Таким образом портал отметил его дубль в ворота Хоффенхайма, который принес "горнякам" победу на последних секундах матча. Также Тайсон записал на свой счет ассист на Исмаили.

Наверное, портал поражен бомбардирскими качества бразильца, ведь поставил его на позицию форварда, хотя тот играет в центре полузащиты.

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