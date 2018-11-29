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Безус и Бацула попали в сборную тура чемпионата Бельгии

11:18 31 Читати українською
Безус и Бацула попали в сборную тура чемпионата Бельгии
Роман Безус / Фото: Сент-Трюйден

Бельгийские журналисты отметили действия Романа Безуса и Андрея Бацулы в 16 туре чемпионата Бельгии.

Украинский полузащитник Сент-Труйдена Роман Безус и защитник Кортрейка Андрей Бацула попали в символическую сборную тура чемпионата Бельгии, сообщает Команда 1.

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Роман Безус отметился забитым голом в ворота Андерлехта Евгения Макаренко и сделал ассист (4:2), а Андрей Бацула в матче с Остенде отдал голевую передачу.

Оба футболиста попали в сборную тура по версии официального партнера бельгийской лиги – Unibet.

Также Безуса в сборную тура включили журналисты портала Nieuwsblad.

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