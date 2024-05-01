"Чего я больше всего боюсь в Байере? Есть чего бояться, в частности их игры и серии положительных результатов. Я очень уважаю их тренера. Игроки с Хаби Алонсо дольше, чем я со своими. Поэтому я действительно опасаюсь многих вещей. Они непобедимы, несмотря на то, что часто отстают в счёте. Они обладают упорством и характером, что является ключевым в концовках игр. Это еще одна вещь, которую я в них боюсь и уважаю. Мы тоже часто забиваем в конце матчей. Наша команда верит до конца, в этом мы похожи.

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Может ли беспроигрышная серия Байера стать для него бременем? Я не думаю, что это бремя, я думаю, что это то, от чего можно отталкиваться. Мы видели тысячу их игр, и были команды, которые ставили Байер в затруднительное положение, но так и не смогли у него выиграть. Я оставлю удачу для тех, кто собирается играть в казино. Они отлично играют, у них сильные игроки и один из лучших тренеров в мире. Но у них также есть что-то внутри. Не думаю, что непобедимость – бремя. Это – гордость и стимул.

Мы прекрасно понимаем, что Байер сильнее нас. Он непобедим, но мы можем это исправить. У меня есть некоторые сомнения по поводу доступности Лукаку, у него сейчас очень слабые ноги. Мне понадобится еще один день для оценки. Смоллинг провёл полную тренировку. Будем надеяться, они оба смогут завтра сыграть", – цитирует Де Росси Voce Giallorossa.

Матч Рома – Байер состоится в четверг, 2 мая.

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