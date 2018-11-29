Астана – Динамо: казахи упускают моменты, а динамовцы красиво забивают в матче Лиги Европы

Астана принимает киевское Динамо в 5-м туре ЛЕ 2018/19. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Лига Европы 2018/19. Группа K, 5-й тур

Астана – Динамо – 0:1 (идет 2-й тайм)

Голы: Вербич, 29

Матч, как и онлайн-трансляция Астана – Динамо на "Футбол 24", стартует в 17:50 по киевскому времени. Это игра за лидерство в группе K. У обоих команда по 8 очков. Казахов удовлетворит и ничья 0:0 или 1:1. Динамовцев устроит результативная ничья 2:2 и более или победа. В этом же квартете Яблонец Соболя, который набрал 2 очка, принимает Ренн, у которого на балл больше.

Астана – Динамо – видео гола

Первый голевой момент за казахами. Бойко на 7-й минуте сыграл на перехвате так, что идеально выкатил под удар сопернику, который банально простил, не попав в створ. На 9-й случилась настоящая бомбардировка динамовцев – игроки Астаны чудом не сумели протолкнуть мяч в цель, пришлось даже с линии ворот полевому игроку киевлян Бурде выносить. За стартовые 10 минут 5:0 по ударам (3:0 по моментам) в пользу хозяев, а команда Хацкевича с огромным трудом центр поля переходит. Несколько наладив контроль, гости начали допускать значительный брак при передачах. Зато хоть у своих ворот спокойнее стало.

Астана – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Первый же прицельный удар и эффектный момент Динамо завершился голом. Че Че отдал на Цыганкова, тот неуловимым пасом пяткой выкатил на ход Вербичу, и словенец не очень сильно, но идеально точно пробил в дальний угол. Отмечаем всю комбинацию гостей и то, как Шапаренко вытянул на себя игрока, чтобы освободить зону для бразильского партнера.

Муртазаев в который раз загубил 100-процентный шанс. Вингер Астаны оказался в абсолютном одиночестве во вратарской Бойко, но даже не попал как следует по мячу. Роскошная возможность – голкипер киевлян мог и не выручить. Несмотря на очевидное преимущество казахов по всем показателям, в счете после 45-и минут ведет Динамо. Идеальная реализация!