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Лига Европы: Генк с Малиновским упустил победу над Мальме, Айнтрахт деклассировал Марсель

00:14 14 Читати українською
Лига Европы: Генк с Малиновским упустил победу над Мальме, Айнтрахт деклассировал Марсель
Айнтрахт деклассировал Марсель / Фото ФК Марсель

Состоялись очередные матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Лига Европы, 5-й тур

Група G

Рейнджерс – Вильяреал – 0:0

Група Н

Айнтрахт – Марсель – 4:0

Голы: Йович, 2, 67, Густаво, 17 (аг), Сарр, 62 (аг)

Аполлон – Лацио – 2:0

Голы: Фопала, 31, Маркович, 82

Група І

Мальме – Генк – 2:2

Голы: Посуэло, 42, Пейнтсил, 53

Сарпсборг 08 – Бешикташ – 2:3

Голы: Рашад, 1, Гейнц, 6 – Ленс, 62, 90, Лав, 66

В группе H Айнтрахт гарантировал себе первое место сокрушив Марсель, оставив соперника на дне турнирной таблицы.

В другом матче этой группы скромный Аполлон сенсационно победил Лацио, но этого оказалось недостаточно, чтобы оставить хоть какие-то шансы на выход из группы.

В группе I Генк с украинским хавбеком Русланом Малиноським растерял преимущество в 2 мяча против Мальме и вынес только одно очко. Во втором матче группы между Сарпсборгом 08 и Бешикташем турецкий клуб вырвал победу уступая со счетом 2:0 после первого тайма. Такие результаты оставляют шансы всем командам группы на плей-офф турнира.

Рейнджерс и Вильярреал расписали безголевую ничью, что оставляет интригу в группе G до последнего тура.

Лига Европы5 турШведбанк (Мальме)

Мальме - Генк: Четверг 29 ноября 2018

Мальме
Матч окончен
2 : 2
Генк
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Теги
Лига Европы Мальме - Генк Сарпсборг 08 - Бешикташ Аполлон - Лацио Айнтрахт Франкфурт - Марсель Руслан Малиновский Руслан Малиновский Рейнджерс - Вильярреал
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