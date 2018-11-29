Ворскла разгромно уступила резервному составу Арсенала и потеряла шансы на выход из группы Лиги Европы

Арсенал уверенно обыграл Ворсклу в матче 5 тура Лиги Европы на НСК Олимпийский. Отчет о матче читайте на Футбол 24.

Лига Европы, 5 тур

Ворскла – Арсенал – 0:3

Голы: Смит-Роу, 11, Рэмзи, 27, Виллок, 41

Матч Ворскла – Арсенал стартовал в 19:55 на киевском НСК Олимпийский, ведь УЕФА только за двое суток до поединка принял решение перенести поединок из Полтавы в Киев из-за введения в Украине военного положения.

После 4 туров Ворскла набрала лишь 3 очка и отставала от второго Спортинга на 4 пункта. Таким образом для продолжения борьбы за выход из группы подопечным Василия Сачко необходима была только победа, тогда как "канониры" уже обеспечили себе путевку в плей-офф. Поэтому гости вышли далеко не в оптимальном составе – Унаи Эмери выпустил в старте немало молодых футболистов.

Первый момент возник у Ворсклы – Коломоец после навеса Ребенка пробил с линии вратарской, однако не попал в ворота. Через 2 минуты Чех не слишком уверенно, но все же забрал мяч после удара Чеснакова.

Ворскла – Арсенал – видео голов

Не забиваешь ты – забивают тебе. На 11-й минуте Арсенал вышел вперед. После недопонимания защитников Ворсклы Артур выбил мяч прямо на ногу Смит-Роу, который без проблем воспользовался таким подарком полтавчан. После этого гости перехватили инициативу и заиграли раскованнее, а Ворскла наоборот сбавила обороты. Вскоре пришел и второй гол. На 26-й минуте Пердута сбил Рэмзи, а арбитр без колебаний назначил пенальти. Сам пострадавший уверенно переиграл Шуста.

После этого игра у Ворсклы расклеилась окончательно. Шарпар получил желтую карточку, из-за которой не сыграет в матче последнего тура против Спортинга. До перерыва полтавчане еще и пропустили третий – 19-летний Виллок несильным, но очень точным ударом с линии штрафной в дальний угол похоронил интригу в матче. Ворскла до завершения первой половины игры ответила лишь неточным ударом Кулача.

На старте второго тайма команды обменялись моментами – в обоих случаях мяч прошел мимо ворот. "Канониры" уверенно вели игру и забили четвертый гол, но через несколько секунд арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда. На 70-й минуте полтавчане могли сократить отставание в счете, однако Чех потянул удар Пердуты. Арсенал сразу организовал атаку в ответ – теперь уже Шуст спасает Ворсклу! Через несколько минут голкипер вновь спас свою команду после опасного удара.

На 79-й минуте игроки Ворсклы претендовали на пенальти – после одного из ударов мяч, вероятно, попал в руку защитнику гостей, однако арбитр не отреагировал. До завершения поединка Арсенал создал еще несколько потенциально опасных эпизодов, однако счет на табло больше не изменился.

После этого поражения у Ворсклы осталось 3 очка – команда Василия Сачко потеряла даже теоретические шансы на выход из группы. Поединок против Спортинга станет последним для полтавчан в Лиге Европы 2018/19.