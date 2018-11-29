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Украина потеряла позиции в обновленном рейтинге ФИФА

12:46 34 Читати українською
Украина потеряла позиции в обновленном рейтинге ФИФА
Украина потеряла позиции в обновленном рейтинге ФИФА

Национальная сборная Украины заняла 28 место в обновленном рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Украина сможет сыграть полуфинальный матч плей-офф Лиги наций на своем поле

Национальная команда Украины занимает 28 место. Перед нашей командой расположилась сборная Словакии, которой подопечные Шевченко уступили в 5 туре Лиги наций со счетом 1:4.

Напомним, Украина победила в группе Лиги наций, поднялась в высший дивизион и сыграет в полуфинале турнира. В последнем матче Лиги наций "желто-синие" потерпели поражение от Словакии, а затем товарищеском матче с Турцией расписали с соперником нулевую ничью.

В топ-10 почти без изменений, поменялись позициями только Уругвай и Португалия.

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