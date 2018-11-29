Лига Европы: Милан избежал конфуза в матче с Дюделанжом, Спортинг поиздевался над Карабахом

Состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Лига Европы, 5-й тур

Група D

Фенербахче – Динамо Загреб – 0:0

Андерлехт – Спартак Трнава – 0:0

Група Е

Карабах – Спортинг – 1:6

Голы: Зубир, 14 – Дост, 5 (пен.), Фернандеш, 20, 75, Нани, 33, Диаби, 65, 81

Група F

Бетис – Олимпиакос – 1:0

Гол: Каналес, 39

Милан – Дюделанж – 5:2

Голы: Кутроне, 21, Шелвиу, 66 (аг), Чалханоглу, 70, Шнелл, 78, Борини, 81 – Штольц, 39, Турпель, 49

Ворскла разгромно уступила резервному составу Арсенала и потеряла шансы на выход из группы Лиги Европы

В фантастическом матче Милан разбил скромный Дюделанж. Стоит отметить, что в начале второго тайма гости даже вели в счете (2:1), но это только разозлило игроков Милана, которые до конца встречи забили 4 мяча.

Бетис минимально переиграл Олимпиакос, чем гарантировал себе выход в плей-офф.

Спортинг уничтожил Карабах, забив азербайджанцам 6 неприличных мячей на их же поле. Хозяев хватило лишь на гол престижа.

В группе D команды решили сегодня голов не забивать.