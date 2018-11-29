Астана – Динамо: послематчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

Наставник Динамо Александр Хацкевич прокомментировал победу над Астаной в поединке 5 тура Лиги Европы.

Напомним, благодаря победе над Астаной киевляне обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе.

Астана – Динамо – видео гола и обзор матча

"Конечно, у нас есть кадровые проблемы. Но до декабря мы все равно усилиться не сможем. С теми ребятами, которые у нас сейчас есть, мы сегодня решили одну из поставленных перед командой задач. Досрочно. Несмотря на то, как трудно мы начинали свой путь в групповом турнире. Несмотря на всю ту критику в наш адрес. Поздравляю команду, болельщиков. Это главный итог сегодняшнего матча.

По моментам Астана нас превзошла. Но футбола без удачи и характера не бывает. Сегодня обе команды проявили характер, но выиграли мы. Очень приятно, что сделали это в ответ на сложности, которые у нас были с этим матчем – сложный перелет, искусственное поле. Синтетический газон сыграл большую роль. У нас сегодня было много брака при переходе от обороны к атаке – это все из-за поля. Но самое главное, что на поле сегодня в действиях нашей команды была дисциплина. Если мы победили, то, значит, вся наша команда сыграла лучше соперника. Тот момент, который у нас был, мы реализовали.

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Фактор своего поля многое решает. Так же как и поддержка болельщиков. Астана очень сильно играет дома. Это подтверждает статистика. Понятно, что Астана более целенаправленно готовилась к матчу с нами. Теперь у команды будет пауза перед поединком с Ренном. Может, слишком большая пауза. Но если Астана будет играть с таким настроением и желанием, как сегодня, то решит свою задачу по выходу из группы", – цитирует Хацкевича Dynamo.kiev.ua.