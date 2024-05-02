Аталанта была очень заинтересована в победе над Марселем. Не факт, что бергамаски пролезут в ЛЧ даже при расширенной квоте – но они могут пройти туда по квоте победителя ЛЕ. Это изрядно мотивировало подопечных Джан Пьеро Гасперини.

Гости так настроились, что открыли счет уже на 11-й минуте усилиями Скамакки, которому удалось завершить скоростной контрвыпад. 0:1! Впрочем, уже на 20-й французы отыгрались – это Мбемба решился на обводящий удар с дистанции. Рикошетом от стойки мяч залетел в ворота. 1:1.

Перед перерывом Марсель мог и второй гол забить, выскочив в контратаку 2-в-1. Арит выдержал паузу и отдал пас на Обамеянга, но пробил мимо дальнего угла! Прошить Хуана во второй раз удалось аж на 63-й минуте, когда Обамеянг замкнул прострел от Энрике – голкипер парировал, а Сарр сыграл на добивании.

К сожалению для хозяев, гол не засчитали из-за офсайда у Энрике. После этого команды организовали ряд классных моментов, однако определить победителя они так и не смогли. Финальный свисток зафиксировал ничью – 1:1.

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