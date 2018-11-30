Головні новини футболу 29 листопада: Динамо – у плей-офф Ліги Європи, Ворскла вилітає, падіння України в рейтингу ФІФА

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 29 листопада. Різні виступи Динамо та Ворскли у Лізі Європи, новий контракт Марлоса, падіння збірної України в рейтингу ФІФА.

Динамо – у плей-офф Ліги Європи, Ворскла втратила шанси на євровесну

Динамо обіграло Астану на виїзді в матчі 5 туру Ліги Європи. Єдиний гол у матчі забив Беньямін Вербіч після передачі Віктора Циганкова – відео гола та огляд матчу.

Завдяки цій перемозі Динамо гарантувало собі перше місце в групі та вихід в 1/16 фіналу Ліги Європи. Олександр Хацкевич прокоментував результат поєдинку та відзначив, що команді було грати непросто через стан газону.

Полтавська Ворскла не змогла взяти приклад з Динамо. Полтавці поступились Арсеналу на київському НСК Олімпійський. Доля матчу була вирішена ще до перерви, адже в першому таймі гості тричі вразили ворота Богдана Шуста. Ця поразка не залишила Ворсклі навіть теоретичних шансів на вихід з групи.

Єврокубки

Два гравці Шахтаря Ісмаїлі та Тайсон увійшли до команди тижня в Лізі чемпіонів. Ці ж гравці потрапили у символічну збірну туру за версією авторитетного видання.

В Лізі Європи Мілан здобув важку перемогу над скромним Дюделанжем, а Генк Руслана Маліновського втратив перемогу над Мальме, ведучи з рахунком 2:0.

Євген Хачеріді отримав червону картку в матчі Ліги Європи Челсі – ПАОК – це вилучення стало найшвидшим у турнірі з 2015 року.

Інші топ-події

Україна втратила позиції в оновленому рейтингу ФІФА – тепер "синьо-жовті" посідають 28 місце. Цікаво, що Україну випередила команда Словаччини, яка обіграла підопічних Шевченка в заключному турі Ліги націй.

Лідер Шахтаря Марлос продовжив контракт з клубом. Хавбек збірної України, який виступає за "гірників" з 2014 року, носитиме футболку Шахтаря як мінімум до 2021 року.

Українці Роман Безус та Андрій Бацула потрапили в команду тижня у чемпіонаті Бельгії.