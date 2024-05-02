Рома вышла на игру с Байером в идеальном составе, за исключением одной позиции. Из-за дисквалификации Зеки Челика перед наставником римлян Даниэле Де Росси стояла дилемма, кого выпускать на правый фланг обороны: центрального защитника Диего Льоренте или номинального правого защитника Карсдорпа - несмотря на то что последний находится в плохой форме. Тренер "джаллоросси" выбрал второй вариант и уже в середине первого тайма наверняка об этом пожалел - порвалось там, где было тонко. Во время быстрой атаки Байера защитникам Ромы удалось отобрать мяч, но Рик не рассчитал с силой удара и вместо паса на партнёра подарил голевой момент сопернику. Байер этим подарком воспользовался – и Вирц в касание замкнул передачу Гримальдо с левого полуфланга.

Рома просит перенести финал Кубка Италии – она в нём даже не участвует

Однако сделать из Карсдорпа козла отпущения не получится. На удивление сегодня в составе Ромы ошибалась половина состава: и Смоллинг, и Спинаццола, и даже Дибала несколько раз поскальзывался на ровном месте во время перспективных атак – неужели подобрал неправильные шипы на бутсы? В целом Рома впервые под руководством Де Росси вышла играть вторым номером. Поэтому хозяева создали за весь первый тайм только один голевой момент (Лукаку со второго этажа пробил в перекладину). В вот Байер, помимо забитого мяча и нескольких опасных ударов издали (Андрих!), ещё дважды откровенно простил Рому. В обоих случаях грехи хозяев отпустил Фримпонг.

После перерыва на поле мало что изменилось. Карсдорп продолжил обрезаться и был заменён, Рома продолжила прощать гостей после ударов со второго этажа (Кристанте), а Андрих продолжил стрелять с дальней артиллерии. Очередная такая попытка Роберта в середине второго тайма оказалась успешной – Свилар даже не пошевелился. Перед этой игрой жена Андриха призналась своему мужу, что не хочет, чтобы тот ехал в Рим – год назад для него это закончилось сломанной плюсневой костью. Поэтому можно сказать, что этим голом опорный полузащитник Байера поборол своих собственных демонов.

Так Леверкузен взял у Ромы реванш за прошлогодний вылет из полуфинала Лиги Европы. Похоже, ответный домашний матч превратится для команды Хаби Алонсо в сущую формальность. Даже жаль, что за минуту до конца встречи Абрахам не попал в створ ворот из убойной позиции – мог бы сохранить хоть какую-то интригу...