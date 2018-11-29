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Астана – Динамо – видео гола

18:25 1544 Читати українською
Астана – Динамо – видео гола
Астана – Динамо – видео голов

Астана принимает Динамо в 5 туре группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео голов матча Астана – Динамо.

Динамо в матче 5 тура Лиги Европы против Астаны открыло счет в середине первого тайма.

Астана – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

На 29-й минуте поединка отличился Беньямин Вербич. Словенец получил пас пяткой от Виктора Цыганкова и ударом в касание отправил мяч в дальний угол.

Напомним, этот матч определит лидера группы K. После 4 туров обе команды набрали по 8 очков.

Лига Европы5 турЦентральний стадіон (Астана)

Астана - Динамо Киев: Четверг 29 ноября 2018

Астана

live 69'
0 : 1
Динамо Киев
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