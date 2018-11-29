Астана – Динамо – видео гола

Астана принимает Динамо в 5 туре группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео голов матча Астана – Динамо.

Динамо в матче 5 тура Лиги Европы против Астаны открыло счет в середине первого тайма.

Астана – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

На 29-й минуте поединка отличился Беньямин Вербич. Словенец получил пас пяткой от Виктора Цыганкова и ударом в касание отправил мяч в дальний угол.

Напомним, этот матч определит лидера группы K. После 4 туров обе команды набрали по 8 очков.