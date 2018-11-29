Шахтер делегировал двух игроков в команду недели Лиги чемпионов по версии УЕФА / Фото ФК Шахтер

УЕФА представил команду недели по итогам 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

УЕФА традиционно назвал 11 лучших игроков очередного тура группового этапа Лиги чемпионов, которые набрали больше всего пунктов в игре Fantasy Football.

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Сразу два игрока Шахтера Тайсон и Исмаили попали в эту символическую сборную. Больше всего футболистов (3) в команду УЕФА делегировала Бавария, которая обыграла Бенфику со счетом 5:1.

Напомним, в драматичном матче тура ЛЧ Шахтер обыграл Хоффенхайм (3:2), чем сохранил шансы на выход в плей-офф турнира.