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Шахтер делегировал двух игроков в команду недели Лиги чемпионов по версии УЕФА

18:54 34 Читати українською
Шахтер делегировал двух игроков в команду недели Лиги чемпионов по версии УЕФА
Шахтер делегировал двух игроков в команду недели Лиги чемпионов по версии УЕФА / Фото ФК Шахтер

УЕФА представил команду недели по итогам 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

УЕФА традиционно назвал 11 лучших игроков очередного тура группового этапа Лиги чемпионов, которые набрали больше всего пунктов в игре Fantasy Football.

"Пощастило, що Хоффенхайм зрівняв рахунок на 41-й хвилині". Тайсон – справжній капітан, а Шахтар не прийме Ліон у Львові

Сразу два игрока Шахтера Тайсон и Исмаили попали в эту символическую сборную. Больше всего футболистов (3) в команду УЕФА делегировала Бавария, которая обыграла Бенфику со счетом 5:1.

Напомним, в драматичном матче тура ЛЧ Шахтер обыграл Хоффенхайм (3:2), чем сохранил шансы на выход в плей-офф турнира.

Лига чемпионов5 турРейн-Некар-Арена (Зинсгайм)

Хоффенхайм - Шахтер: Вторник 27 ноября 2018

Хоффенхайм
Матч окончен
2 : 3
Шахтер
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Теги
Шахтер Шахтер Лига чемпионов Главное Хоффенхайм - Шахтер Бавария Бавария Тайсон Тайсон Исмаили Исмаили
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