Главные новости футбола 27 мая: Украина U-20 вышла в плей-офф ЧМ-2019, Карпаты потеряли тренера

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 27 мая.

Чемпионат мира U-20

Молодежная сборная Украины выиграла второй матч на Мундиале – наши ребята минимально одолели Катар. Единственный гол забил Денис Попов, второй раз подряд стал лучшим игроком команды на турнире.

Благодаря этому успеху "сине-желтые" гарантировали себе место в плей-офф чемпионата мира, хотя к качеству командной игры есть претензии. Наставник сборной грубо ответил на критический вопрос журналиста, а Андрей Лунин объяснил, что помогло команде победить во втором тайме.

США в параллельном матче обыграли Нигерию – соперники проигрывают Украине в группе по 3 очка. Новая Зеландия и Уругвай вышли в 1/8 финала.

Украина

Карпаты потеряли главного тренера – Фабри подал в отставку. Это реакция на потерю победы над Олимпиком. Мы подытожили 31-й тур Премьер-лиги: горячая дискуссия Суркиса с тренером Динамо, новая форма "бело-синих", эмоции тренера Карпат.

Динамо начнет следующую Лигу чемпионов с квалификации. "Футбол 24" проанализировал всех потенциальных соперников, лучший и худший варианты, русскую угрозу.

Сборная Украины продолжает подготовку к матчам с Сербией и Люксембургом. Андрей Шевченко вместо Бойко вызвал в национальную команду Юрия Панькива. Голкипер Александрии прокомментировал этот сюрприз.

Европа

Определились последние участники АПЛ и Бундеслиги на следующий сезон. Астон Вилла стала третьим новичком английской элиты – Терри победил Лэмпарда в финале плей-офф Чемпионшипа. Унион Берлин удержал ничью со Штутгартом и вышел в первый немецкий дивизион.

Роберто Мартинес – главный кандидат на пост тренера Барселоны. Правда, пока никто не просветил будущее Эрнесто Вальверде. У Реала хлопоты с капитаном – Серхио Рамос хочет разорвать контракт ради переезда в Китай.