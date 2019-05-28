ЧМ-2019 U-20: Новая Зеландия и Уругвай выходят в плей-офф, США доганяют Нигерию в "украинской" группе

Состоялись очередные матчи чемпионата мира-2019 среди команд U-20.

Чемпионатов мира-2019 U-20, 2 тур

Группа D

Гондурас – Уругвай – 0: 2

Голы: Асеведо, 41, Скиаппакассе, 90+1

Группа С

Норвегия – Новая Зеландия – 0: 2

Голы: Китолано, 83 (аг) – Стенснесс, 71

США – Нигерия – 2: 0

Голы: Сото 18, 48

Поздние голы в каждом из таймов помогли Уругваю одолеть Гондурас. Уругвайцам удался великолепный розыгрыш штрафного на 41-й минуте. Диагональ Брайана Родригеза с более чем 40 метров достигла головы Себастьяна Касереса, тот переправил мяч в самое сердце штрафной, где его замкнул Николас Асеведо. Во втором тайме Уругвай уделял больше внимания обороне, но все же смог удвоить преимущество. Николас Скиаппакассе расшатал защитника и пробил голкипера ударом по центру ворот.

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В другом матче группы С сошлись сборные Норвегии и Новой Зеландии. Европейцам была крайне нужна победа, ведь в первом туре они потерпели поражение от Уругвая. Впрочем, реализовать свои планы скандинавам не судилось. Матч прошел в равной борьбе, но представитель Океании смог воспользоваться ошибками соперников. Стенснесс едва не порвал сетку мощным ударом с 27-28 после скидки соперника, а Китолано элегантным касанием пятки переправил мяч в собственные ворота. Норвегия и Уругвай обеспечили себе выход в следующую стадию турнира.

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В матче наших соперников по группе сборная США пыталась решить свои проблемы после поражения от украинцев. И "звездно-полосатым" это удалось. Нападающий Себастьян Сото, который принадлежит немецкому Ганноверу, дважды воспользовался точными передачами партнеров. Сначала он замкнул подачу Мендеса с углового, а на первой минуте второго тайма технично разобрался на рандеву с вратарем нигерийцев Олавале. Победа позволила Штатам догнать африканскую сборную и сохранить неплохие шансы на продолжение борьбы в турнире.