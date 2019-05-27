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Панькив прокомментировал свой дебютный вызов в сборную Украины

16:22 114 Читати українською
Панькив прокомментировал свой дебютный вызов в сборную Украины
Юрий Панькив / ФК Александрия

Новичок сборной Украины Юрий Панькив отреагировал на свой дебютный вызов в национальную команду.

"Сегодня утром мне о вызове в сборную сообщил Владимир Богданович Шаран.

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Здесь нет даже что думать, об этом мечтает каждый игрок, я в том числе. Я очень доволен и счастлив. Все планы о начале отпуска отходят на второй план. В семье тоже все всё понимают, никаких недовольств. Полностью меня поддержали и пожелали удачи.

Еще не думали о том, что петь, но обязательно это будет, традиции менять нельзя. Хотя с меня такой-себе певец... Что петь? Не знаю, может, жена что-то подскажет", – сказал Панькив FootBoom.

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Теги
Сборная Украины Евро-2020 Юрий Панькив Юрий Панькив Александрия Александрия Украина Украина
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