Панькив прокомментировал свой дебютный вызов в сборную Украины

Новичок сборной Украины Юрий Панькив отреагировал на свой дебютный вызов в национальную команду.

"Сегодня утром мне о вызове в сборную сообщил Владимир Богданович Шаран.

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Здесь нет даже что думать, об этом мечтает каждый игрок, я в том числе. Я очень доволен и счастлив. Все планы о начале отпуска отходят на второй план. В семье тоже все всё понимают, никаких недовольств. Полностью меня поддержали и пожелали удачи.

Еще не думали о том, что петь, но обязательно это будет, традиции менять нельзя. Хотя с меня такой-себе певец... Что петь? Не знаю, может, жена что-то подскажет", – сказал Панькив FootBoom.

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