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Шевченко вместо Бойко вызвал в сборную Украины голкипера Александрии Панькива

12:34 168 Читати українською
Шевченко вместо Бойко вызвал в сборную Украины голкипера Александрии Панькива
Юрий Панькив / фото ФК Александрия

Вратарь Александрии Юрий Панькив получил вызов в национальную сборную Украины.

Из-за повреждения Дениса Бойко главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в состав национальной команды голкипера Александрии Юрия Панькива, сообщает пресс-служба УАФ.

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Отмечается, что для 34-летнего вратаря это дебютный вызов в главную команду страны. В активе Панькива есть одна игра в составе юношеской сборной U-16 в 2001 году.

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Юрий прибудет в расположение "сине-желтых" 1 июня вместе с другими игроками, которые выступают в УПЛ.

Напомним, Украина в рамках отбора на Евро-2020 будет принимать Сербию и Люксембург на Арене Львов 7 и 10 июня соответственно. Ранее Андрей Шевченко довызвав в команду нападающего Артема Беседина.

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Сборная Украины Главное Александрия Александрия Люксембург Люксембург Сербия Сербия Украина Украина Евро-2020 Андрей Шевченко Андрей Шевченко Юрий Панькив Юрий Панькив
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