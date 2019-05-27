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Унион Берлин удержал ничью со Штутгартом и вышел в Бундеслигу

27 мая 23:46 28 Читати українською
Унион Берлин удержал ничью со Штутгартом и вышел в Бундеслигу
Унион Берлин / ФК Унион Берлин

Унион Берлин сыграл в нулевую ничью со Штутгартом и стал третьим новичком Бундеслиги.

Германия. Бундеслига. Плей-офф, ответный матч

Унион – Штутгарт – 0:0

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Унион Берлин в матче плей-офф за право выхода в Бундеслигу на дома на Альтер Фёрстер принимал Штутгарт. Первый матч команды сыграли 2:2, а потому столичный коллектив устраивала ничья 0:0 или 1:1.

В первом тайме "швабы" имели небольшое преимущество, но отличную игру демонстрировал голкипер хозяев Рафал Гикевич. Во втором тайме берлинская команда стала активнее отвечать и имела несколько хороших возможностей для взятия ворот. В конце матча Штутгарт едва не вырвал необходимую победу, но команда из Восточного Берлина удержала необходимый для себя результат.

Последний раз в Бундеслигу через плей-офф выходила Фортуна в сезоне 2011/12.

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Штутгарт Штутгарт Германия Унион Берлин Унион Берлин
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