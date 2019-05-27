Рамос хочет разорвать контракт с Реалом ради переезда в Китай

Защитник Реала Серхио Рамос становится все ближе к уходу из мадридского гранда.

Рамос получил предложение из чемпионата Китая, которое серьезно оценивает, сообщает AS со ссылкой на LaSexta.

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Отмечается, что Серхио уже попросил Флорентино Переса отпустить его бесплатно, но получил отказ. Однако 33-летний испанец не собирается отказываться от своих намерений.

Добавим, что у Рамоса плохие отношения с президентом Реала после вылета "сливочных" из Лиги чемпионов от Аякса, когда между ними произошла ссора в раздевалке команды.

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Напомним, что Рамос выступает за Реал с 2005 года, проведя 606 матчей и забив 84 гола. Он четыре раза выигрывал вместе с "бланкос" чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Контракт капитана рассчитан до лета 2021-го.