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Роберто Мартинес – главный кандидат на пост тренера Барселоны

00:26 42 Читати українською
Роберто Мартинес – главный кандидат на пост тренера Барселоны
Роберто Мартинес / Reuters

Тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес может возглавить каталонский гранд летом.

Барселона продолжает искать кандидатов на замену Эрнесто Вальверде, информирует RAC1.

В ближайшие дни руководители Барселоны встретятся с испанцем, чтобы подвести итоги сезона 2018/19 и обсудить планы на будущее. Если руководство захочет отправить Вальверде в отставку, то оно намерено сделать это мирным путем, через расторжение контракта по обоюдному согласию. Их смущает негативный имидж, сложившийся вокруг тренера.

"Я хочу продолжить работу с Барселоной", – Вальверде после поражения в финале Кубка Испании

Мартинес понимает, что в Барселоне на него рассчитывают как на основного претендента в случае отставки Вальверде, и готов согласиться на потенциальное предложение.

Кстати, наставник сборной Бельгии является уроженцем каталонского городка Балагер.

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Барселона Барселона Испания Роберто Мартинес Роберто Мартинес
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