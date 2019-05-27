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Лунин: В перерыве состоялся эмоциональный разговор с тренером, который зарядил нас на второй тайм

21:23 135 Читати українською
Лунин: В перерыве состоялся эмоциональный разговор с тренером, который зарядил нас на второй тайм
Андрей Лунин / Фото УАФ

Голкипер сборной Украины U-20 Андрей Лунин подвел итоги матча второго тура Чемпионата мира против Катара.

85’ Насир Пир Бакш
 
Денис Попов 59’
59’ Денис Попов
85’ Насир Пир Бакш

"Желто-синие" смогли завоевать минимальную победу в тяжелом противостоянии.

"Сначала хочется поблагодарить людей, которые приходят и уже второй матч поддерживают нас. Тяжелая игра, у нас получалось не все, что мы хотели. Главное – показали характер, вытерпели и использовали свой момент.

"Давайте мы уедем отсюда", – Петраков эмоционально ответил на вопросы журналиста после победы над Катаром U-20

Тренеру снова пришлось проводить эмоциональную беседу в перерыве, наверное, это и подбодрило ребят", – заявил Лунин после завершения встречи.

После двух туров сборная Украины возглавляет группу D с шестью очками в активе.

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