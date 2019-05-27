Лунин: В перерыве состоялся эмоциональный разговор с тренером, который зарядил нас на второй тайм

Голкипер сборной Украины U-20 Андрей Лунин подвел итоги матча второго тура Чемпионата мира против Катара.
"Желто-синие" смогли завоевать минимальную победу в тяжелом противостоянии.
"Сначала хочется поблагодарить людей, которые приходят и уже второй матч поддерживают нас. Тяжелая игра, у нас получалось не все, что мы хотели. Главное – показали характер, вытерпели и использовали свой момент.
"Давайте мы уедем отсюда", – Петраков эмоционально ответил на вопросы журналиста после победы над Катаром U-20
Тренеру снова пришлось проводить эмоциональную беседу в перерыве, наверное, это и подбодрило ребят", – заявил Лунин после завершения встречи.
После двух туров сборная Украины возглавляет группу D с шестью очками в активе.
ЧМ-2019 U-20: Украина одержала минимальную победу над Катаром и возглавила группу D