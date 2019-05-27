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Катар U-20 – Украина U-20 – видео гола

20:26 102 Читати українською
Катар U-20 – Украина U-20 – видео гола
Катар U-20 – Украина U-20 / ФИФА

Сборная Украины U-20 обыгрывает Катар во втором туре группового турнира Чемпионата мира U-20. Смотрите видео гола.

85’ Насир Пир Бакш
 
Денис Попов 59’
59’ Денис Попов
85’ Насир Пир Бакш

На 59-й минуте защитник Денис Попов забил свой второй гол на турнире и открыл счет в матче.

Гол Попова

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