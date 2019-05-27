Динамо в ЛЧ 2019/20: все потенциальные соперники в квалификации – лучший и худший варианты, русская угроза

Киевское Динамо вновь вынуждено преодолевать 2 раунда квалификации на пути в Лигу чемпионов. Уже известны все потенциальные соперники киевлян в сезоне 2019/20. "Футбол 24" определил идеальный и провальный варианты результатов жеребьевки.

Динамо узнало соперников в квалификации ЛЧ 2019/20. Будет традиционно трудно. Учитывая, что команда Хацкевича с большими проблемами дожимает Львов в УПЛ, а дальше соперники значительно более высокого уровня. Киевляне в последний раз играли в Лиге чемпионов еще 3 года назад, когда их тренировал Сергей Ребров. С Хацкевичем пока преодолели только 1 раунд квалификации, зато проиграли 2 других. Если белорусский руководитель и останется на следующий сезон, то вряд ли переживет третье подряд фиаско.

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Так как, хотя соперники на стадии как минимум плей-офф – очень серьезные (чего стоит только Аякс, который затем стал полуфиналистом турнира), это не клубы из топ-4 чемпионатов. Фактически это некий вариант раннего плей-офф Лиги Европы. Поэтому вылетать на столь ранних стадиях ЛЧ такому клубу, как Динамо, просто не к лицу. Да еще и третий год подряд – на кону каких-то 25-30 млн евро за сам выход в групповой этап, а это превышает бюджет на трансферы киевского клуба за последний год.

Когда стартует Лига чемпионов 2019/20 для Динамо

Новый сезон в целом стартует спустя месяц после финала Тоттенхэм – Ливерпуль. Так называемый предварительный квалифай-раунд пройдет 25 и 28 июня, а жеребьевка определит его пары уже 11 июня. Своего первого соперника в ЛЧ 2019/20 киевляне узнают 22 июля, когда состоится жеребьевка 3-го квалификационного раунда не чемпионово следующей Лиги чемпионов. Матчи этой стадии состоятся 6/7 и 13 августа.

Кто лучший соперник Динамо в 3-м квалификационном раунде ЛЧ 2019/20

Во втором квалифай-раунде будут определяться потенциальные соперники киевлян. Сеяными здесь являются Базель, Олимпиакос и ПСВ, у которых самый высокий коэффициент. Виктория Пльзень, Истанбул Башакшехир и ЛАСК Линц готовятся шокировать фаворитов. В принципе ПСВ и Олимпиакос не должны почувствовать грандиозных проблем с любым из этих представителей Чехии, Турции или Австрии.

Если Базель встретится с турками, может случиться падение сеяного участника. За Башакшехир выступают такие звезды, как экс-нападающие Реала Робиньо и Адебайор, бывший хавбек Наполи Инлер, экс-полузащитник Барселоны Арда Туран, вингер Элджеро Элиа, который выступал за Ювентус, и экс-защитник Манчестер Сити Гаэль Клиши. С другой стороны, всем им далеко за 30. Допустим, что все фавориты пройдут дальше – в конце концов, другие варианты также в зоне досягаемости даже для нынешнего омоложенного Динамо.





При таком раскладе киевляне получат кого-то из хороших знакомых или бельгийский Брюгге, который все еще довольно крепок, но откровенно сдал по сравнению с лучшими временами. Олимпиакос вице-чемпионы Украины не без проблем, но и достаточно солидно проходили в ЛЕ 2018/19. С ПСВ встречались дважды в групповом турнире Лиги чемпионов. Сначала золотая команда Лобановского била нидерландцев, а затем киевлян ждали ничья и два поражения.

Клуб, который шел ноздря в ноздрю с феноменальным Аяксом в чемпионате Нидерландов, кажется самым страшным вариантом. Команда ван Боммеля забила 98 голов за 34 тура, а пропустила даже меньше, чем Аякс и все остальные участники Эредивизии (26). Последняя надежда, что Лосано и/или Бергвейна продадут в какой-то топ-чемпионат – молодые и дерзкие вингеры ПСВ растерзают защиту каждого. Они отбирали очки у финалиста ЛЧ 2018/19 Тоттенхэма и не пустили в плей-офф Интер – да-да, сказки Почеттино не было бы и близко, если бы не ничья миланцев в 6-м туре.

Здесь еще есть нюанс в виде финала Лиги Европы, где фанатам Динамо стоит болеть за бывшую команду Шевченко. Если Челси победит Арсенал и возьмет трофей, то Лион в качестве представителя 5-й по рейтингу Ассоциации получит прямую путевку в ЛЧ, ведь команда Сарри уже завоевала свое место через чемпионат. В случае триумфа Челси в финале ЛЕ место Лиона среди сеяных команд в 3-м раунде плей-офф займет клуб, у которого будет самый высокий клубный рейтинг: сейчас это Олимпиакос (44.000), поэтому встреча с греками тоже будет отложена. Останутся в сущности только Брюгге, ПСВ и еще одна теоретически более слабая команда. Выбор очевиден – только не Эйндховен!

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Кто худший соперник Динамо в плей-офф квалификации ЛЧ 2019/20

Конечно, сейчас самым грозным видится бронзовый призер чемпионата Франции Лион. У "ткачей", конечно, очень крутая атака (уступают только ПСЖ), но только 8-я по надежности защиту в Лиге 1. С одной стороны команда Силвиньо дважды сыграла вничью с Шахтером, чем Динамо не удивишь. Даже после краха Монако "ткачи" не сумели зацепиться за серебро, которого они не видели с 2016-го. С другой – Лион обыгрывал Манчестер Сити и ПСЖ, играл вничью с Барселоной в последнем сезоне.

Динамо будет сеяным в обеих раундах отбора, поэтому точно не сыграет с грозным Порту, а дальше возможны варианты. Ситуацию может очень сильно осложнить российский Краснодар, который при некоторых обстоятельствах автоматически выведет киевлян на самого сильного соперника. Так в прошлом году, когда выбирать оставалось только между несеянными парами с Аяксом и Спартаком, команде Хацкевича автоматически попался фаворит. Дело в том, что жеребьевка решающего раунда квалификации пройдет 5 августа, еще до игр 3-го этапа.

Если бы выпал Базель, это было бы просто идеально. Команда, в аренде за которую поиграл динамовец Самбрано, далека от своего идеала, а ее состав ничем не качественнее киевлян. В чемпионате Швейцарии Базель аж на 20 очков отстал от Янг Бойз, а в групповой этап ЛЕ 2018/19 их не пустил... кипрский Аполлон. Со швейцарцами нашим клубам играть очень непросто, но это значительно лучше, чем Лион или ПСВ.

В целом же Динамо не обречено даже в матчах против французов или голландцев. Эти команды имеют свои уязвимые места, которые можно использовать, и потенциальный вылет отнюдь не стоит списывать на какой-то космический уровень соперников. Конечно, перед мечтами на плей-офф еще нужно преодолеть 3-й раунд, а мы помним, как трудно было там с той же чешской Славией, которая в итоге до четвертьфинала Лиги Европы добралась. Однако эти экзамены станут блестящими тестами для игроков и тренерского штаба на готовность вернуться в ЛЧ.

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