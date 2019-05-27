Горячая дискуссия Суркиса с тренером Динамо, новая форма "бело-синих", эмоции тренера Карпат – главное в 31 туре УПЛ

"Футбол 24" выделяет главные события в предпоследнем туре Украинской Премьер-лиги 2018/19.

Динамо в новой форме победило Львов, Шахтер разгромил Мариуполь

Гранды отечественного футбола в 31-м туре одержали разные по стилю победы. Киевляне в волевом стиле обыграли Львов, уступая по ходу поединка. К слову, перед матчем Динамо представило новую форму, в которой столичная команда будет играть в следующем сезоне.

Хацкевич, который столкнулся с серьезными кадровыми потерями, впервые за долгое время выпустил двух нападающих – Беседина и Русина. Впрочем, это не добавило яркости игре команды – уже на 27-й минуте наставник обратился к радикальным мерам, заменив Сидклея. Вместо бразильца вышел Виталий Миколенко, который из-за травмы не поехал на ЧМ-2019 U-20. Впрочем, не он стал главным героем – забивали Артем Беседин (отличился с игры впервые с августа прошлого года) и Никита Бурда. Именно их голы принесли "бело-синим" тяжелые 3 очка.

Шахтеру победа далась легче. "Горняки" также играли далеко не в оптимальном составе, однако сумели без проблем разбить Мариуполь. Хет-трик оформил Дентиньо, еще один гол в активе Тете. Впрочем, для обоих грандов сезон уже завершен – Шахтер досрочно стал чемпионом, а Динамо точно финиширует вторым.

Заря сделала невероятный шаг к 4 месту

Заря и Мариуполь ведут отчаянную борьбу за 4 место УПЛ, дающее право стартовать в квалификации Лиги Европы 2019/20 на один раунд позже команды, которая финиширует 5-й. Перед отчетным туром обе команды набрали по 40 очков, а в последний игровой день их ожидает очный поединок в Мариуполе.

Приазовцы без шансов уступили Шахтеру, а вот луганчане одолели немотивированную Александрию и вышли в лидеры гонки за 4 место. Теперь в последнем туре подопечным Вернидуба достаточно не проиграть Мариуполю на выезде. Поражение отбросит Зарю на 5 позицию в таблице, так как у Мариуполя будет преимущество в личных встречах.

Карпаты не выиграли матч сезона и могут готовиться к плей-офф

Главная интрига перед последним туром УПЛ – кто сохранит прописку в Премьер-лиге на следующий сезон. На прямой вылет осталось 2 претендента: Арсенал-Киев и Черноморец. В последнем туре киевляне будут принимать Карпаты, а одесситы – Десну. Черноморец благодаря победе над Ворсклой теперь опережает Арсенал на 2 очка, но в случае равенства баллов уступит по личным встречам. Поэтому команде Червенкова нужно обыгрывать Десну, чтобы не зависеть от матча конкурента и сыграть хотя бы в переходных матчах.

Скорее всего, в плей-офф будут играть и Карпаты. Команда Фабри в ключевом для себя матче с Олимпиком вела 3:1, однако на последних минутах умудрилась упустить победу. За тур до финиша "львы" отстают от спасительной 9-й позиции на 3 очка и имеют худшую разницу голов. Очевидно, Карпатам надо готовиться к стыкам, причем, соперником "зелено-белых" может стать Волынь. Будет горячо!

Гол тура

Автором самого красивого взятия ворот стал Матар Дийе, который классным ударом поразил ворота Карпат уже на 2-й минуте игры.

Промах тура

Хавбек Карпат Мартин Онгла долго будет помнить свой неудачный удар в матче с Олимпиком. Перед нигерийцем были фактически пустые ворота, как он не попал – вероятно, даже не знает сам Онгла.

Фраза тура

"Сейчас я могу официально сказать, что сил у меня больше нет, чтобы продолжать работать в этой команде. Сил продолжать у меня нет. Я также должен заботиться о своем здоровье. Дойдет до того, что однажды я просто умру на этом поле", – наставник Карпат Фабри Гонсалес не сдерживал эмоций после упущенной победы. По неофициальной информации, испанец уже покинул "львов", однако подтверждения или опровержения этого пока не было.

Дискуссия тура

После матча Динамо – Львов бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис активно что-то обсуждал с одним из тренеров киевлян. Со спины не совсем понятно, кто это – Александр Хацкевич или Олег Лужный. В разговор вмешивается президент "бело-синих" Игорь Суркис, однако на этом, к сожалению, видео обрывается.

Возвращение тура

В матче против Мариуполя на поле появился Марлос, который вышел на замену во втором тайме. Хавбек сборной Украины вернулся очень вовремя – накануне важных матчей "сине-желтых" против Сербии и Люксембурга. Этнический бразилец, по сути, сделал третий гол "горняков" в ворота Мариуполя, элегантным пасом выведя партнера на ударную позицию.