ЧМ-2019 U-20: Украина одержала минимальную победу над Катаром и возглавила группу D

Сборная Украины в рамках очного матча молодежного чемпионата мира против Катара победила благодаря голу Дениса Попова.

Первый тайм откровенно разочаровал. После неоднозначного матча против США казалось, что сборная Украины раскачается и начнёт интереснее, однако на Катар подопечные Петракова вышли в том же составе, действуя по классической для наших широт модели – дисциплинированно, осторожно, с длинными передачами и ставкой на стандарты. Как следствие, интересных моментов с нашей стороны было только два: на 10-й Хахлёв очень опасно прострелил на линию вратарской, однако на замыкание никто не успел; на 43-й же Цитаишвили красиво накрутил Абдурисага и заработал штрафной, подачу с которого замкнул Попов – над перекладиной. Кроме того, был неточный удар Мусолитина на 31-й и интересная комбинация в штрафной 33-й – впрочем, её запорол плохой пас.

Катар U-20 – Украина U-20 – видео гола

Катар выглядел активнее, но не сильнее. Арабский коллектив неплохо вылетал в контратаки и с большим удовольствием падал после стыков с нашими футболистами, зарабатывая стандарты – Съяпутра несколько раз неплохо подавал, но наша оборона справилась. Были и удары по воротам: уже на 6-й Лунину пришлось лететь за несложным выстрелом Абдурисага, а вот на 15-й мощный выстрел этого исполнителя с правого края штрафной пришлось блокировать Корниенко. На 20-й неплохо пробил Салех, но Бондарь бросился под мяч, замедлив его полёт в руки Лунину. После этого наша сборная выровняла игру, вследствие чего следующий момент у наших ворот возник только на 41-й минуте – это Умару пробил с отскока метров с 20-ти. Выше ворот.

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От второго тайма ожидалось повышение оборотов со стороны сборной Украины, ведь в матче против американцев произошло именно так. Прогноз не подвёл: "сине-желтые" начали проводить быстрые атаки, уже на 47-й минуте получив шанс забить – Булеца пробросил мяч мимо защитника на левом краю штрафной, но вместо удара решил симулировать фол, заработав желтую карточку. Сергей попытался исправиться на 52-й выстрелом со штрафного метров с 24-х точно в девятку, однако Катар спас голкипер. На 53-й Мамду вытащил выстрел Конопли из пределов штрафной под правую штангу; впрочем, на 58-й ему всё равно пришлось вынимать мяч из сетки. Булеца на левом краю штрафной зацепился за подачу Цитаишвили с углового и навесил на Попова, а Денис мастерски вколотил мяч в ворота – 0:1!

Катар ничем особым на данный момент не ответил. Украина захватила инициативу, однако долгое время остроты со стороны "сине-желтых" не наблюдалось – шёл довольно ровный поединок. Лишь на 70-ей минутах подопечные Петракова начали нагнетать: на 71-й с линии полукруга бил Кащук (удар заблокировали), а на 75-й Конопля получил пас в штрафной, качнул защитника и закрутил мяч в дальний угол – рядом со штангой . После этого Катар ненадолго выровнял игру, но темп арабов с темпом, который в этот же период предложили нам американцы несколько дней назад, оказался намного ниже.

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Концовку поединка Украина забрала полностью. Катарцы откровенно устали, начав пропускать быстрые атаки: так, на 83-й после прорыва Конопли правым флангом с прострелом на ближнюю штангу Сикан пробил мимо ворот, а на 85-й арабы остались в меньшинстве на – это Насир Пир грубо подкатился в Чеха и получил красную карточку. Тут же "сине-желтые" могли наказать Катар за грубость: на 87-й Кащук получил передачу на ход и перебросил голкипера вместе с воротами (впрочем, там был офсайд), а на 90-й Сикан классно прорвался по левому флангу в штрафную и пробил с острого угла – Мамду парировал. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу сборной Украины.

Таким образом, Украина набрала 6 очков и возглавила группу D. У Нигерии на три зачётных балла меньше, но свой матч против сборной США африканцы начнут в 21:30. В случае ничьи или поражения американцев наша команда выйдет в плей-офф чемпионата мира.

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