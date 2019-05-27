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ЧМ-2019 U-20: Украина одержала минимальную победу над Катаром и возглавила группу D

21:08 407 Читати українською
ЧМ-2019 U-20: Украина одержала минимальную победу над Катаром и возглавила группу D
Катар U-20 – Украина U-20 – 0:1

Сборная Украины в рамках очного матча молодежного чемпионата мира против Катара победила благодаря голу Дениса Попова.

85’ Насир Пир Бакш
 
Денис Попов 59’
59’ Денис Попов
85’ Насир Пир Бакш

Первый тайм откровенно разочаровал. После неоднозначного матча против США казалось, что сборная Украины раскачается и начнёт интереснее, однако на Катар подопечные Петракова вышли в том же составе, действуя по классической для наших широт модели – дисциплинированно, осторожно, с длинными передачами и ставкой на стандарты. Как следствие, интересных моментов с нашей стороны было только два: на 10-й Хахлёв очень опасно прострелил на линию вратарской, однако на замыкание никто не успел; на 43-й же Цитаишвили красиво накрутил Абдурисага и заработал штрафной, подачу с которого замкнул Попов – над перекладиной. Кроме того, был неточный удар Мусолитина на 31-й и интересная комбинация в штрафной 33-й – впрочем, её запорол плохой пас.

Катар U-20 – Украина U-20 – видео гола

Катар выглядел активнее, но не сильнее. Арабский коллектив неплохо вылетал в контратаки и с большим удовольствием падал после стыков с нашими футболистами, зарабатывая стандарты – Съяпутра несколько раз неплохо подавал, но наша оборона справилась. Были и удары по воротам: уже на 6-й Лунину пришлось лететь за несложным выстрелом Абдурисага, а вот на 15-й мощный выстрел этого исполнителя с правого края штрафной пришлось блокировать Корниенко. На 20-й неплохо пробил Салех, но Бондарь бросился под мяч, замедлив его полёт в руки Лунину. После этого наша сборная выровняла игру, вследствие чего следующий момент у наших ворот возник только на 41-й минуте – это Умару пробил с отскока метров с 20-ти. Выше ворот.

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От второго тайма ожидалось повышение оборотов со стороны сборной Украины, ведь в матче против американцев произошло именно так. Прогноз не подвёл: "сине-желтые" начали проводить быстрые атаки, уже на 47-й минуте получив шанс забить – Булеца пробросил мяч мимо защитника на левом краю штрафной, но вместо удара решил симулировать фол, заработав желтую карточку. Сергей попытался исправиться на 52-й выстрелом со штрафного метров с 24-х точно в девятку, однако Катар спас голкипер. На 53-й Мамду вытащил выстрел Конопли из пределов штрафной под правую штангу; впрочем, на 58-й ему всё равно пришлось вынимать мяч из сетки. Булеца на левом краю штрафной зацепился за подачу Цитаишвили с углового и навесил на Попова, а Денис мастерски вколотил мяч в ворота – 0:1!

Катар ничем особым на данный момент не ответил. Украина захватила инициативу, однако долгое время остроты со стороны "сине-желтых" не наблюдалось – шёл довольно ровный поединок. Лишь на 70-ей минутах подопечные Петракова начали нагнетать: на 71-й с линии полукруга бил Кащук (удар заблокировали), а на 75-й Конопля получил пас в штрафной, качнул защитника и закрутил мяч в дальний угол – рядом со штангой . После этого Катар ненадолго выровнял игру, но темп арабов с темпом, который в этот же период предложили нам американцы несколько дней назад, оказался намного ниже.

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Концовку поединка Украина забрала полностью. Катарцы откровенно устали, начав пропускать быстрые атаки: так, на 83-й после прорыва Конопли правым флангом с прострелом на ближнюю штангу Сикан пробил мимо ворот, а на 85-й арабы остались в меньшинстве на – это Насир Пир грубо подкатился в Чеха и получил красную карточку. Тут же "сине-желтые" могли наказать Катар за грубость: на 87-й Кащук получил передачу на ход и перебросил голкипера вместе с воротами (впрочем, там был офсайд), а на 90-й Сикан классно прорвался по левому флангу в штрафную и пробил с острого угла – Мамду парировал. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу сборной Украины.

Таким образом, Украина набрала 6 очков и возглавила группу D. У Нигерии на три зачётных балла меньше, но свой матч против сборной США африканцы начнут в 21:30. В случае ничьи или поражения американцев наша команда выйдет в плей-офф чемпионата мира.

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