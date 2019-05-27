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Карпаты официально приняли отставку Фабри

19:00 62 Читати українською
Карпаты официально приняли отставку Фабри
Фабри Гонсалес / Фото ФК Карпаты

Фабри Гонсалес покинул пост главного тренера львовских Карпат.

Карпаты на официальном сайте объявили об уходе испанского специалиста.

"Прежде всего, хочу извиниться перед нашими болельщиками за то, что фактически два дня клуб не сообщал официальную информацию об отставке Фабри Гонсалеса. На самом деле, он сообщил руководству о том, что покидает пост главного тренера практически сразу после завершения матча против Олимпика. Однако, необходимо было провести ряд формальных процедур, поставить подписи под всеми бумагами и только после этого предоставить официальную информацию.

Фабри: У меня нет сил, чтобы тренировать эти Карпаты, дойдет до того, что я умру на поле

До завершения чемпионата команду будет готовить исполняющий обязанности главного тренера – Александр Чижевский", – отметил исполнительный директор Карпат Ростислав Ящищин.

Напомним, после матча против Олимпика главный тренер львовян объявил, что покидает Карпаты из-за неудовлетворительного состояния здоровья.

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Фабрисиано Гонсалес Фабрисиано Гонсалес Карпаты Карпаты
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