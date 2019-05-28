Головні новини футболу 27 травня: Україна U-20 вийшла в плей-офф ЧС-2019, Карпати втратили тренера

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 27 травня.

Чемпіонат світу U-20

Молодіжна збірна України виграла другий матч на Мундіалі – наші хлопці мінімально здолали Катар. Єдиний гол забив Денис Попов, який вдруге поспіль став найкращим гравцем команди на турнірі.

Завдяки цьому успіху "синьо-жовті" гарантували собі місце в плей-офф чемпіонату світу, хоча до якості командної гри є претензії. Наставник збірної грубо відповів на критичне питання журналіста, а Андрій Лунін пояснив, що допомогло команді перемогти в другому таймі.

США у паралельному матчі обіграли Нігерію – суперники програють Україні в групі по 3 очки. Нова Зеландія та Уругвай вийшли в 1/8 фіналу.

Україна

Карпати втратили головного тренера – Фабрі подав у відставку. Це реакція на втрату перемоги над Олімпіком. Ми підсумували 31-й тур Прем'єр-ліги: гаряча дискусія Суркіса з тренером Динамо, нова форма "біло-синіх", емоції тренера Карпат.

Динамо розпочне наступну Лігу чемпіонів з кваліфікації. "Футбол 24" проаналізував усіх потенційних суперників, найкращий і найгірший варіанти, російську загрозу.

Збірна України продовжує підготовку до матчів з Сербією та Люксембургом. Андрій Шевченко замість Бойка викликав у національну команду Юрія Паньківа. Голкіпер Олександрії прокоментував цей сюрприз.

Європа

Визначилися останні учасники АПЛ та Бундесліги на наступний сезон. Астон Вілла стала третім новачком англійської еліти – Террі переміг Лемпарда у фіналі плей-офф Чемпіоншипу. Уніон Берлін втримав нічию зі Штутгартом і вийшов у перший німецький дивізіон.

Роберто Мартінес – головний кандидат на посаду тренера Барселони. Щоправда, поки що ніхто не просвітив майбутнє Ернесто Вальверде. У Реала клопоти з капітаном – Серхіо Рамос хоче розірвати контракт заради переїзду в Китай.