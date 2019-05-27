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"Давайте мы уедем отсюда", – Петраков эмоционально ответил на вопросы журналиста после победы над Катаром U-20

21:22 434 Читати українською
"Давайте мы уедем отсюда", – Петраков эмоционально ответил на вопросы журналиста после победы над Катаром U-20
Александр Петраков / УАФ

Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков прокомментировал победу над Катаром в матче 2 тура группового этапа ЧМ-2019.

85’ Насир Пир Бакш
 
Денис Попов 59’
59’ Денис Попов
85’ Насир Пир Бакш

"Я ожидал тяжелую игру. Некоторые наши игроки не до конца восстановились. Понимаете, проблема в том, что мы не часто играем такие игры, просто психологически не тянем.

Катар U-20 – Украина U-20 – видео гола

Как и с США, мы неудачно играли в стартовые минуты против Катара? Если вам не нравится, давайте мы просто поедем с чемпионата мира", – сказал Петраков в эфире UA: Первый.

Сборная Украины U-20 одержала минимальную победу над Катаром и стала близкой к выходу в 1/8 финала Мундиаля. В активе подопечных Александра Петракова 6 очков.

ЧМ-2019 U-20: Украина одержала минимальную победу над Катаром и возглавила группу D

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Мир Украина U-20 Украина U-20 Катар U-20 Катар U-20 Катар U-20 - Украина U-20 Чемпионат мира U-20 Александр Петраков Александр Петраков
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