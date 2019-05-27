Астон Вилла стала третьим новичком АПЛ – Терри победил Лэмпарда в финале плей-офф Чемпионшипа

Бирмингемская Астон Вилла, в тренерский штаб которой входит Джон Терри, в финале плей-офф Чемпионшипа победила Дерби Каунти, который возглавляет Фрэнк Лэмпард, и пробилась в АПЛ.

Чемпионшип. Плей-офф, финал

Астон Вилла – Дерби Каунти – 2:1

Голы: Эль-Гази, 44, Макгинн, 59 – Мерриотт, 82

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Астон Вилла и Дерби Каунти сошлись в финале плей-офф Чемпионшипа за право завоевать последнюю путевку в АПЛ. "Вилланы" в прошлом сезоне на этой же стадии уступили Фулхэму, и получили второй шанс. Подопечные Дина Смита, в штабе которого работает Джон Терри, начали активно давить на соперника и создавать моменты, которые материализовались в гол Эль-Гази перед самым перерывом.

Во втором тайме команда из Бирмингема продолжила активно действовать впереди. На 59-й минуте голкипер Дерби Келле Роос неудачно сыграл на выходе, и Макгинн удвоил преимущество "вилланов". Подопечные Фрэнка Лэмпарда проснулись только в последние 20 минут поединка, что воплотилось в гол Джека Мэрриотта, который вышел на замену. Но на большее "баранов" не хватило.

В итоге, Астон Вилла впервые с 2016 года будет выступать в элитном дивизионе. Первыми двумя новичками Стали Норвич и Шеффилд Юнайтед, которые вышли напрямую.

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