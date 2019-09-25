Главные новости футбола 24 сентября: Бурда вылетел на длительный срок, УЕФА принял ряд решений

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 24 сентября.
Украина
Защитник Динамо Никита Бурда будет прооперирован из-за повреждения колена и может пропустить полгода из-за травмы.
Виталий Миколенко пропустит матч Динамо против Мариуполя, а Жуниор Мораес не тренируется в общей группе Шахтера перед матчем с Ворсклой.
Киевское Динамо определилось с заявкой на матч против Мариуполя – в списке два вероятных дебютанта-легионеры сезона 2019/20.
Европа
Испанская Барселона в родных стенах удержала тяжелую победу над Вильярреалом – Месси снова получил повреждение. А туринский Ювентус одержал волевую победу над Брешией, Верона расписала ничью с Удинезе.
Между тем Манчестер Сити без Зинченко на классе одолел Престон и вышел в следующий раунд Кубка лиги. Также Арсенал и Лестер уничтожили соперников, а Тоттенхэм сенсационно покинул турнир.
Другие топ-события
Исполком УЕФА назвал хозяев финальных матчей Лиги чемпионов следующих трех сезонов. Александр Чеферин объявил хозяев финалов Лиги Европы и Суперкубка УЕФА-2021 – среди кандидатов был Харьков.
Кроме того, УЕФА официально объявил о запуске нового турнира – Лиги конференций, а также изменил порядок формирования групп Лиги наций – сборная Украины получит дополнительного соперника.
Система VAR будет работать на матчах плей-офф Лиги Европы сезона 2019/20 – в турнире пока выступают 2 украинских клуба.