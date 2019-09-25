Главные новости футбола 24 сентября: Бурда вылетел на длительный срок, УЕФА принял ряд решений

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 24 сентября.

Украина

Защитник Динамо Никита Бурда будет прооперирован из-за повреждения колена и может пропустить полгода из-за травмы.

Виталий Миколенко пропустит матч Динамо против Мариуполя, а Жуниор Мораес не тренируется в общей группе Шахтера перед матчем с Ворсклой.

Киевское Динамо определилось с заявкой на матч против Мариуполя – в списке два вероятных дебютанта-легионеры сезона 2019/20.

Европа

Испанская Барселона в родных стенах удержала тяжелую победу над Вильярреалом – Месси снова получил повреждение. А туринский Ювентус одержал волевую победу над Брешией, Верона расписала ничью с Удинезе.

Между тем Манчестер Сити без Зинченко на классе одолел Престон и вышел в следующий раунд Кубка лиги. Также Арсенал и Лестер уничтожили соперников, а Тоттенхэм сенсационно покинул турнир.

Другие топ-события

Исполком УЕФА назвал хозяев финальных матчей Лиги чемпионов следующих трех сезонов. Александр Чеферин объявил хозяев финалов Лиги Европы и Суперкубка УЕФА-2021 – среди кандидатов был Харьков.

Кроме того, УЕФА официально объявил о запуске нового турнира – Лиги конференций, а также изменил порядок формирования групп Лиги наций – сборная Украины получит дополнительного соперника.

Система VAR будет работать на матчах плей-офф Лиги Европы сезона 2019/20 – в турнире пока выступают 2 украинских клуба.