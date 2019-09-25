Лига наций: УЕФА изменил порядок формирования групп – сборная Украины получит дополнительного соперника

Новоиспеченный турнир Лига наций уже получил несколько поправок.

Союз европейских футбольных ассоциаций решил увеличить количество команд дивизиона А с 12 до 16 сборных, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Все команды будут разбиты на 4 группы по 4 команды (раньше в группах было по три команды). Такие же изменения ожидают на дивизионы В и С. Зато в дивизионе D останется только 7 команд.

Напомним, по итогам первого розыгрыша Лиги наций Украина возглавила свою группу и поднялась в элитный дивизион А.

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