Бурда может пропустить полгода из-за травмы, – СМИ

Суперкубок УЕФА — 08:00 418
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Сегодня УЕФА назовет хозяев финалов еврокубков – на один из них претендует Украина
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Месси стал лучшим игроком 2019 года по версии ФИФАМир — 23 сент 695
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FIFA The Best-2019: названа символическая сборная годаМир — 23 сент 996
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Маліновський зіграв шалений матч за Аталанту: італійські ЗМІ співають оди – українець заганяв Рібері та перевершив усіхИталия — 23 сент 1488