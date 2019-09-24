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Бурда может пропустить полгода из-за травмы, – СМИ

10:35 113 Читати українською
Бурда может пропустить полгода из-за травмы, – СМИ
Никита Бурда / официальный сайт Динамо Киев

Защитник Динамо Никита Бурда может больше не появиться на поле в сезоне 2019/20 из-за тяжелой травмы.

 
Виктор Цыганков 9’
Артем Шабанов 35’
Карлос Де Пена 37’
Артем Беседин 46’
Карлос Де Пена 83’
9’ Виктор Цыганков
35’ Артем Шабанов
37’ Карлос Де Пена
46’ Артем Беседин
83’ Карлос Де Пена

Бурда может пропустить около полугода из-за подозрения на разрыв крестообразных связок, сообщает телеграм-канал Записки Динамовца.

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Отметим, что за этой травмы Шевченко был вынужден заменить Бурду на Шабанова в заявке сборной Украины на матчи отбора к Евро-2020 против Литвы и Португалии.

Напомним, Бурда травмировался в матче 8-го тура УПЛ Ворскла – Динамо (0:5) и выбыл на неопределенный срок.

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