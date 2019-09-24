Бурда может пропустить полгода из-за травмы, – СМИ

Защитник Динамо Никита Бурда может больше не появиться на поле в сезоне 2019/20 из-за тяжелой травмы.

Бурда может пропустить около полугода из-за подозрения на разрыв крестообразных связок, сообщает телеграм-канал Записки Динамовца.

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Отметим, что за этой травмы Шевченко был вынужден заменить Бурду на Шабанова в заявке сборной Украины на матчи отбора к Евро-2020 против Литвы и Португалии.

Напомним, Бурда травмировался в матче 8-го тура УПЛ Ворскла – Динамо (0:5) и выбыл на неопределенный срок.

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