Манчестер Сити без Зинченко на классе одолел Престон и вышел в следующий раунд Кубка лиги

Манчестер Сити легко одолел Престон в матче 3-го раунда Кубка английской лиги. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

"Горожане" прогнозируемо взялись за дело с первых минут и уже на 4-й минуте могли открыть счет. Но мощный удар Стерлинга по центру ворот стал добычей голкипера Престона Рипли. А еще минуту спустя Рахим упал в штрафной хозяев, но арбитр оснований для назначения пенальти не увидел. Это не смутило Сити и подопечные Хосепа Гвардиолы продолжили волну своих атак.

В конце концов, оборона "лилейно-белых" дала сбой. На 19-й минуте сверхактивный Стерлинг подхватил мяч в центре поля, протащил его в штрафную, сбросив со спины "пассажира" Дэвиса и переиграл кипера с близкого расстояния – 0:1! Тут же запев партнера мог поддержать Фоден, но талантливый хавбек не успел на перспективную передачу из глубины поля, которая могла завершиться свиданием с Рипли.

Зато через несколько минут выход один на один с вратарем после паса Гюндогана реализовал Жезус. Однако в этот раз судейская бригада справедливо зафиксировала офсайд. Но без своего забитого мяча бразильский форвард не остался. На 36-й минуте Стерлинг обыгрался с Давидом Силвой и магическим пасом вывел на ударную позицию Жезуса, а Габриэль с левой пробил точно в дальний угол.

А на перерыв команды ушли уже при разгромном счете. Третий гол снова создал Стерлинг. Английский вингер одной передачей с угла штрафной создал момент для Давида Силвы, а после то ли удара, то ли прострела испанского ветерана с нулевого угла престонец Ледсон подправил мяч в собственные ворота.

Фактически сделав дело, "горожане" позволили Престону на старте второй половины игры немного порадовать собственных фанатов. Ребята Алекса Нила, однако, взяли время на разогрев, чтобы потом взорваться несколькими моментами. Самую реальную возможность забить на 58-й минуте упустил Джош Херроп. Он подхватил мяч в штрафной Сити и резко пробил, но попал в штангу.

Но постепенно игра успокоилась, пошли замены, а с ними и понимание, что особых изменений в счете не произойдет. Еще несколько попыток забить сделали атакующие игроки Манчестер Сити. В частности, на 68-й минуте на ударной позиции оказался Фил Фоден, но мощным выстрелом попал в перекладину. Хотел забить еще и Жезус, но его потенциальное свидание с Рипли остановил свисток арбитра – офсайд. А на первой добавленной арбитром минуте кипер Престона записал в актив сейв, парировав удар активного бразильца метров с 10-ти.

Итак, 3:0 – легкая победа Манчестер Сити на старте пути "горожан" к сохранению трофея Кубка английской лиги в клубном музее. К слову, конкуренты Александра Зинченко за место основного левого защитника команды Гвардиолы откровенно не впечатлили. Испанец Анхелиньо провел на поле 59 минут, в которые успел сделать 63 касания мяча (точность пасов – 80 %) и 8 навесов (успешных только 2). В свою очередь Бенжамен Менди сыграл 31 минуту, сделал 37 касаний (точность передач – 92%) и 6 подач (2 точных).