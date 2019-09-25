Барселона в родных стенах удержала тяжелую победу над Вильярреалом - Месси снова получил повреждение

В домашнем поединке 5-го тура Ла Лиги против Вильярреала "блаугранас" оформили победу благодаря голам Антуна Гризманна и Артура.

Барселона после болезненного поражения от Гранады жаждала реабилитации, поэтому на поединок с Вильярреалом в старте вышел Месси. Кроме того, Эрнесто Вальверде посадил на скамейку Де Йонга и Ракитича, вместо которых на поле появились Артур и Роберто. Семеду же перевели на правый фланг. Вильярреал своим составом не впечатлил, выпустив сильнейших исполнителей, доступных тренерскому штабу.

Барселона сразу же захватила инициативу и контроль над мячом, что вылилось в ряд угловых. После одного из них, в атаке вторым темпом на 2-й минуте, Месси получил закидушку на левый край штрафной и пробил с острого угла, попав в сетку – правда, только с внешней стороны. Корнер на 5-й минуте был уже голевым: Лео выполнил подачу на ближюню штангу, а Гризманн, оторвавшись от Пеньи, головой переправил мяч в ворота – "круглый" срикошетил от перекладины и влетел за шиворот Асенхо. Вильярреал ответил атакой, которую ударом со средней дистанции завершил Чуквуезе, но его накрыли.

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Барселона продолжала контролировать ход поединка, не встречая никакого сопротивления со стороны соперника. Несколько подходов к штрафной "жёлтой субмарины" гостям удалось отбить, но на 15-й минуте в их ворота прилетел шедевральный выстрел Артура метров с 30-ти в левую девятку – 2:0. Через семь минут после этого Вильярреал мог получить и третий гол, но красивую комбинацию хозяев с выходом Гризманна один на один сорвал Асенхо, опередивший нападающего и первым завладевший сферой. Левантийцам до конца первой трети матча удалось огрызнуться лишь дальним, сильным, однако неточным ударом Онтивероса.

На этом первый тайм, во многом, завершился. Единственными интересными событиями в последние 15 минут стали подозрения на травму Месси, на некоторое время вышедшего за пределы поля с врачами. Ни Барселона, ни Вильярреал не обостряли, поэтому гол Касорлы на на 44-й минуте откровенно удивил. Получилось очень красиво: Санти ворвался в "зону 14" и мощным выстрелом метров с 30-ти пробил под самую перекладину – 2:1! Тер Штеген мог бы и вытащить мяч, но каким-то чудом пролетел мимо.

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На второй тайм Месси так и не вышел. Вместо него появился Дембеле, однако матч продолжил проходить в равной борьбе. В первые 15 минут Вильярреал выглядел даже острее: так, на 48-й тер Штегену пришлось спасать после удара Касорлы в касание из пределов штрафной, а Чувкуезе на 54-й сместился с правого фланга на линию штрафной и пробил с левой – впрочем, мяч срезался с его ноги. У Барселоны можно вспомнить разве что выход Суареса один на один, в котором Асенхо вышел победителем, а лайнсмен ещё и заметил метровый офсайд. Ну, и слабый удар Луиса низом после прострела Дембеле, когда мяч покатился в руки гоклиперу. Всё.

В середине второго тайма почти ничего не происходило, хотя Эрнесто Вальверде бросил в бой Де Йонга. Ничего интереснее прострела Фирпо на него без замыкания на 72-й минуте при участии нидерландца и не произошло, а вот замена Вильярреала могла сработать на 69-й – Мой Гомес прорвался на линию штрафной и мощно пробил в дальний угол, однако тер Штеген поймал мяч. Вот, в принципе, и всё. До заключительного периода поединка на поле почти ничего не происходило.

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Матч стал веселее с выходом Фати, который на 78-й минуте сменил инертного Суареса. Уже через минуту новоиспечённый испанец вошёл в зону перед штрафной, обыгрался с Гризманном и пробил метров с 10-ти мимо правой девятки – правда, там был офсайд. Через минуту же Ансу выстрелил с линии штрафной, однако мяч разминулся с каркасом ворот на считанные сантиметры. В конце концов, на 83-й минуте Фати мог стать героем матча, ворвавшись на левый край штрафной, качнув Пенью и упав после контакта с ним – арбитр сначала назначил пенальти, однако быстро отменил решение. Действительно, 16-летний нападающий "рисовал".

На 89-й же Ансумане мог принести Барсе третий гол, заработав стандарт в метрах 20-ти от ворот Вильярреала. Пике взялся исполнять удар, однако Асенхо в невероятном прыжке вытащил мяч из-под перекладины! Уже на последних секундах из пределов штрафной выстрелил Гризманн, но круглый пролетел над воротами. В конце концов, финальный свисток зафиксировал тяжёлую победу Барселоны.

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Таким образом, "блаугранас" набрали 10 очков и поднялись на четвёртую позицию в турнирной таблице. Вильярреал, имея в активе лишь 8 зачётных баллов, остался на восьмой строчке.

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