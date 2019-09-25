Ювентус одержал волевую победу над Брешией, Верона расписала ничью с Удинезе: 5-й тур Серии А, матчи вторника

В рамках матча 5-го тура чемпионата Италии Верона и Удинезе голов не забивали (0:0), Ювентус на выезде одолел Брешию, уступая в счете (1:2).

Чемпионат Италии 2019/20, 5-й тур

Верона – Удинезе – 0:0

Брешия – Ювентус – 1:2

Голы: Доннарумма, 4 – Чансельор, 40 (аг), Пьянич, 63

Первый тайм поединка между Вероной и Удинезе не был слишком интересным для зрителей, хотя острее выглядели фриульцы. Так, на 11-й и 20-й минутах голкиперу хозяев пришлось поработать при ударах Барака, а на 34-й со средней дистанции неплохо приложился Лазанья – также без проблем для Сильвестри. После перерыва несколько активнее забегали веронцы, которые могли выйти вперёд после выстрелов Рахмани и Амрабата на 52-й и 64-й, но теперь классно играл вратарь Удинезе. На 76-й минуте произошел самый острый момент поединка – Стемпинский ударом головой замкнул подачу с фланга, но попал в перекладину. В конце концов, в обоюдной борьбе матч подошел к концу, так и не подарив тифози голов.

В другом матче Брешия принимала на своем поле Ювентус. Матч туринцев из-за незначительной травмы пропускал Криштиану Роналду, а место в атаке команды Сарри заняли Игуаин и Дибала. Хозяева неожиданно быстро открыли счет. Альфредо Доннарумма не нашел партнеров для развития атаки и решил пробить сам из-за пределов штрафной – голкипер среагировал, но мяч все равно залетел в ворота – 1:0. Ближе к концу тайма Ювентус отыграл один гол. Мяч с подачи от углового флажка закрутился почти в ворота, а Чансельор невниматеньно подставил ногу и переправил его в собственную сетку. На 63-й гости получили право на опасный штрафной. Дибала пробил прямо в стенку, мяч отскочил к Пьяничу, который мощным ударом вывел Ювентус вперед и, в итоге, установил окончательный счет в матче. Ювентус добывает важную волевую победу и минимум на сутки возглавляет турнирную таблицу – в ожидании результата матча между Интером и Лацио.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ