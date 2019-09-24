Чеферин объявил хозяев финалов Лиги Европы и Суперкубка УЕФА-2021 – среди кандидатов был Харьков

Союз европейских футбольных ассоциаций определился с местом проведения будущих финалов еврокубков.

Финалисты Лиги Европы-2020/21 будут решать судьбу трофея в Севилье на арене Рамон Санчес Писхуан. Заключительный матч ЛЕ сезона 2021/22 будет принимать Амстердам.

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Обладателя Суперкубка УЕФА 2021 будут определять в Белфасте (Северная Ирландия) на стадионе Виндзор Парк. Стоит отметить, что вместе со столицей Северной Ирландии на проведение поединка также претендовал харьковский ОСК Металлист.

Интересный факт, что емкость Виндзор Парк рассчитана на 18 тысяч 343 зрители, а харьковской арены – 40 тысяч.

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