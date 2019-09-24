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УЕФА назвал хозяев финальных матчей Лиги чемпионов следующих трех сезонов

21:11 101 Читати українською
УЕФА назвал хозяев финальных матчей Лиги чемпионов следующих трех сезонов
Финал ЛЧ сезона 2018/19 / Фото УЕФА

Финалисты ЛЧ сезона 2020/21 будут вынуждены лететь в Россию.

Союз европейских футбольных ассоциаций на заседании в Любляне определил, какие города будут принимать заключительные матчи самого престижного клубоного турнира.

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Финал ЛЧ сезона 2020/21 состоится в Санкт-Петербурге на Газпром Арене. Домашний стадион Баварии Альянц-Арена будет принимать главный матч ЛЧ сезона 2021/22. Хозяином заключительного поединка Лиги чемпионов в 2023 году станет лондонский Уэмбли.

Напомним, финальный поединок нынешнего розыгрыша ЛЧ пройдет в Стамбуле.

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