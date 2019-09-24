Миколенко пропустит матч Динамо против Мариуполя

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко не поможет команде в матче 4-го тура УПЛ против Мариуполя.
"Другие ребята практически все здоровы. Есть мелкие ушибы, на которые даже не стоит обращать внимания. Единственное исключение – не поедет на матч в Мариуполь Виталий Миколенко, ему дадут отдохнуть.
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Все в строю кроме Кадири, у которого, напомню, мышечная травма. Еще две недели он будет лечиться, после чего начнется физическая реабилитация", – поделился Миронов в комментарии официальному сайту Динамо.
Отметим, что перенесенный матч 4-го тура Мариуполь – Динамо состоится 25 сентября, начало игры в 17:00.
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