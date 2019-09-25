Головні новини футболу 24 вересня: Бурда вилетів на тривалий термін, УЄФА ухвалив низку рішень

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 24 вересня.

Україна

Оборонець Динамо Микита Бурда буде прооперований через ушкодження коліна та може пропустити півроку через травму.

Віталій Миколенко пропустить матч Динамо проти Маріуполя, а Жуніор Мораєс не тренується у загальній групі Шахтаря перед матчем із Ворсклою.

Київське Динамо визначилось із заявкою на матч проти Маріуполя – в списку два ймовірних дебютанти-легіонери сезону 2019/20.

Європа

Іспанська Барселона у рідних стінах втримала важку перемогу над Вільяреалом – Мессі знову отримав пошкодження. А туринський Ювентус здобув вольову перемогу над Брешією, Верона розписала нічию з Удінезе.

Тим часом Манчестер Сіті без Зінченка на класі здолав Престон і вийшов до наступного раунду Кубка ліги. Також Арсенал та Лестер знищили суперників, а Тоттенхем сенсаційно покинув турнір.

Інші топ-події

Виконком УЄФА назвав господарів фінальних матчів Ліги чемпіонів наступних трьох сезонів. Александер Чеферін оголосив господарів фіналів Ліги Європи та Суперкубка УЄФА-2021 – серед кандидатів був Харків.

Крім того, УЄФА офіційно оголосив про запуск нового турніру – Ліги конференцій, а також змінив порядок формування груп Ліги націй – збірна України отримає додаткового суперника.

Cистема VAR працюватиме на матчах плей-офф Ліги Європи сезону 2019/20 – у турнірі наразі виступають 2 українських клуби.