toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ПРЕСТОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ ГРАВЕЦЬ РОКУ ФІФА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Головні новини футболу 24 вересня: Бурда вилетів на тривалий термін, УЄФА ухвалив низку рішень

07:00 328 Читать на русском
Головні новини футболу 24 вересня: Бурда вилетів на тривалий термін, УЄФА ухвалив низку рішень
Микита Бурда / Футбол 24

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 24 вересня.

Україна

Оборонець Динамо Микита Бурда буде прооперований через ушкодження коліна та може пропустити півроку через травму.

Віталій Миколенко пропустить матч Динамо проти Маріуполя, а Жуніор Мораєс не тренується у загальній групі Шахтаря перед матчем із Ворсклою.

Київське Динамо визначилось із заявкою на матч проти Маріуполя – в списку два ймовірних дебютанти-легіонери сезону 2019/20.

Європа

Іспанська Барселона у рідних стінах втримала важку перемогу над Вільяреалом – Мессі знову отримав пошкодження. А туринський Ювентус здобув вольову перемогу над Брешією, Верона розписала нічию з Удінезе.

Тим часом Манчестер Сіті без Зінченка на класі здолав Престон і вийшов до наступного раунду Кубка ліги. Також Арсенал та Лестер знищили суперників, а Тоттенхем сенсаційно покинув турнір.

Інші топ-події

Виконком УЄФА назвав господарів фінальних матчів Ліги чемпіонів наступних трьох сезонів. Александер Чеферін оголосив господарів фіналів Ліги Європи та Суперкубка УЄФА-2021 – серед кандидатів був Харків.

Крім того, УЄФА офіційно оголосив про запуск нового турніру – Ліги конференцій, а також змінив порядок формування груп Ліги націй – збірна України отримає додаткового суперника.

Cистема VAR працюватиме на матчах плей-офф Ліги Європи сезону 2019/20 – у турнірі наразі виступають 2 українських клуби.

blog_ava
Барселона – Вільяреал – 2:1 – відео голів та огляд матчу
00:55
478
Теги
Світ Дайджест
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
46
хв
Маріуполь
17:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук