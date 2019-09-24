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Динамо определилось с заявкой на матч против Мариуполя – в списке два вероятных дебютанта-легионера сезона 2019/20

14:54 237 Читати українською
Динамо определилось с заявкой на матч против Мариуполя – в списке два вероятных дебютанта-легионера сезона 2019/20
Виктор Цыганков в матче против Ворсклы / фото: ФК Динамо

Киевское Динамо объявило заявку на матч 4-го тура УПЛ против Мариуполя.

 

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко взял 18 футболистов на перенесенный матч 4-го тура УПЛ против Мариуполя, сообщает Dynamo.kiev.ua.

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Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан.

Защитники: Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзёра, Карлос Самбрано.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Сидклей.

Нападающие: Фран Соль, Жерсон Родригес, Артем Беседин.

Миколенко пропустит матч Динамо против Мариуполя

Отметим, что в матче против Мариуполя могут дебютировать в этом сезоне Карлос Самбрано и Сидклей, которые попали в состав вместо Бурды и Миколенко. Матч Мариуполь – Динамо состоится 25 сентября, начало в 17:00.

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