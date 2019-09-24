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Бурда будет прооперирован – официальное заявление Динамо по поводу травмы защитника

11:52 200 Читати українською
Бурда будет прооперирован – официальное заявление Динамо по поводу травмы защитника
Никита Бурда / официальный сайт Динамо Киев

Главный врач киевского Динамо Леонид Миронов рассказал о состоянии здоровья Никиты Бурды.

 

"Никита травмировал коленный сустав в игровой ситуации. Комплексное обследование показало, что ему нужно диагностическое оперативное вмешательство в виде артроскопии коленного сустава.

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Во время этой процедуры будет поставлен окончательный диагноз, мы также будем знать степень и характер внутрисуставного повреждения, а также сроки восстановления, о которых будет сообщено позже. Артроскопическая операция планируется на следующей неделе в Испании в клинике профессора Рамона Кугата", – поделился Миронов в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, Бурда травмировался в матче 8-го тура УПЛ Ворскла – Динамо (0:5) и выбыл на неопределенный срок.

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