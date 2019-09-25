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Кубок лиги: Арсенал и Лестер уничтожили соперников, Тоттенхэм сенсационно покинул турнир

00:09 23 Читати українською
Кубок лиги: Арсенал и Лестер уничтожили соперников, Тоттенхэм сенсационно покинул турнир
Колчестер – Тоттенхэм / Фото ФК Тоттенхэм

Состоялись стартовые поединки 1/16 финала Кубка английской лиги.

Кубок лиги, 1/16 финала

Уотфорд – Суонси – 2:1

Голы: Уэлбек, 28 Перейра, 79 – Сарридж, 34

Колчестер – Тоттенхэм – 0:0 (пен. 4:3)

Лутон – Лестер – 0:4

Голы: Грей, 34, 86, Джастин, 44, Тилеманс, 79

Портсмут – Саутгемптон – 0:4

Голы: Ингс, 21, 44, Соареш, 77, Редмонд, 87

Шеффилд Уэнсдей – Эвертон – 0:2

Голы: Кэлвер-Левин, 6, 10

Арсенал – Ноттингем Форест – 4:0

Голы: Мартинелли, 31, 90+2, Холдинг, 71, Виллок, 77, Нелсон, 84

Манчестер Сити без Зинченко на классе одолел Престон и вышел в следующий раунд Кубка лиги

Колчестер сумел продержаться 90 минут во встрече против Тоттенхэма и перевел игру в серию послематчевых пенальти, где именно хозяева оказались удачливее. Финалист Лиги чемпионов покидает турнир.

Саутгемптон и Лестер забили по 4 гола без ответа Портсмуту и Лутону соответственно. По такому же сценарию проходил поединок Арсенал – Ноттингем Форест, где хозяева не заметили соперника.

Эвертон прошел Шеффилд Уэнсдей благодаря двум голам в начале игры. Уотфорд минимально победил Суонси.

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